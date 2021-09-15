Болтон – о вступлении Украины в НАТО: нужно давить на администрацию Байдена

Бывший советник 45-го президента США Джон Болтон уверен, что администрация нынешнего американского лидера Джо Байдена не хочет делать Украину членом НАТО. Однако Киеву следует продолжать оказывать давление на нее.

Такое мнение он высказал в интервью "Европейской правде". Болтон добавил, что в Соединенных Штатах многие политики поддерживают евроатлантические стремления Украины.

"Республиканцы в своем большинстве выступают за членство Украины в НАТО. Так же выступают и многие демократы", – сказал экс-советник Дональда Трампа.

По мнению Болтона, вопрос тут в курсе администрации Байдена, которая сосредоточена на Китае.

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"Этот аргумент означает, что нынешняя администрация не собирается делать Украину членом НАТО", – сказал он, добавив, что у Байдена не считают такую цель стратегической и центральной.

Однако Киеву стоит поддерживать давление на Белый дом. В частности, нужно прикладывать множество усилий для сотрудничества с конгрессменами, чтобы они продвигали эту тему.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова ко вступлению в Европейский Союз и НАТО. Он убежден, что наша страна усилит Североатлантический альянс.