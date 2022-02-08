Российская пресса с неуклонной цикличностью представляет позицию своего правительства о том, что западные санкции на РФ не действуют совсем и что от них страдают лишь инициаторы. Это происходит всегда после введения санкций или их анонса и сопровождается выводом о том, что Москва только выиграет от введенных рестрикций, поскольку просто будет сама производить все то, что запретили для ввоза в РФ или что аресты счетов юридических и физических лиц их не волнуют, а потому – Путин будет делать то, что хотел, без оглядки на последствия.

Но в итоге оказывается, что практически все, что Москва может в ответ сделать, это остановить поставки нефти и газа. Больше ничего критичного и полезного для цивилизованного мира она не может поставлять. Это косвенно подтверждает множество фактов. Например, то, что сами российские СМИ говорят о том, что закрытие доступа к технологиям заставляет их искать решения в Китае. А тот, понимая положение РФ, умело пользуется ситуацией и предоставляет что-то не лучшего качества и далеко уже не первой свежести. Ну а кроме того, сама Москва понимает, что игра с газовым вентилем, например, в среднесрочной перспективе, приведет к потере как минимум части рынка сбыта. Это становится все более очевидным, по мере окончания зимы.

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Тем не менее, буквально вчера произошло событие, которое уже прямо проявляет действенность санкций и невыносимое желание Москвы как-то из них выпутаться без выполнения требований, которыми они обусловлены. Случилось это в рамках Совета Безопасности ООН. По регламенту, председательство заседаний по очереди переходит к членам СБ ООН и в этот раз председательствовала РФ. В круг полномочий председательствующей стороны, в частности, входит определение темы заседания.

В данном случае, председателем заседания был заместитель посла россии в ООН Дмитрий Полянский. И вот самой актуальной темой, которую РФ считает достойной для обсуждения в рамках Совета безопасности, явилась тема санкций. Причем, Полянский рассказал о том, что санкции – не рыночный механизм и что они наносят огромный ущерб в отношении тех, на кого они наложены. Он назвал их брутальным инструментом, не достойным ООН. Понятно, что позицию РФ поддрежал представитель КНР, поскольку обе эти страны находятся под санкциями, пусть и введенными не ООН.

На эту подачу ответила политический руководитель ООН Розмари Дикарло, заявившая Совету о том, что существует 14 режимов санкций ООН: например, в Ливии, Мали, Южном Судане и Йемене они поддерживают разрешение конфликтов; в Гвинее-Бисау они направлены на сдерживание неконституционной смены правительства; в Центральноафриканской Республике, Конго и Сомали они пресекают незаконную эксплуатацию природных ресурсов, которую финансируют вооруженные группы; в Северной Корее они нацелены на деятельность по распространению; и они сдерживают террористические угрозы ИГИЛ и Аль-Каиды.

Кроме того, для тех, кто в танке, она пояснила, что санкции ООН больше не являются "тупым инструментом, которым они когда-то были". По ее словам, с 1990-х годов они претерпели изменения, чтобы свести к минимуму возможные неблагоприятные последствия для гражданского населения и третьих стран, а Совет Безопасности разработал и предоставляет гуманитарные исключения в большинство из этих режимов санкций. Но с самого начала было понятно, что на самом деле, вся эта пьеса была разыграна для того, чтобы аккуратно подвести к санкциям, которые навалены на РФ и Китай, который вписался в эту тему. Но как завещал Поручик Ржевский, с барышней нельзя сразу говорить о деле, а сначала надо поговорить о погоде, о музыке и только потом – переходить к главному. Так поступил и российский представитель. Нет он не рассказал о хорошей погоде и что у него есть барабан, но по сути – сделал именно этот маневр.

Дмитрий Полянский, который председательствовал на встрече, сказал, что многие санкционные режимы мешают планам государственного строительства и экономического развития, указав на Центрально-африканскую Республику и Судан и назвав меры в отношении Гвинеи-Бисау "анахроничными". Совет Безопасности (по его словам – ред.) должен "уделять больше внимания тому, что думают власти государств, находящихся под санкциями", и быть более реалистичным в установлении ориентиров для их отмены, чтобы убедиться, что они не превратятся в "невыполнимую миссию".

Как видно, в этой "подводке" тоже было не совсем "о музыке", поскольку названия этих стран удивительным образом совпадают с местами, где оперирует ЧВК Вагнер и вот такие примеры еще раз показывают истинные намерения Москвы в Африке. Это несмотря на то, что вчера Путин сделал Макрону "золотой дождь", рассказывая о том, что его страна никоим образом не вмешивается во внутренние дела Мали – бывшей колонии Франции, где очень долго находились французские войска, ушедшие после захода туда Вагнера. Тем не менее, это все же была подводка к главной теме.

Получив отпор в виде предметной аргументации послов США и Великобритании, которые на примерах показали необходимость и действенность этих санкций, Полянский перешел к теме, из-за которой все это и затевалось. Он заявил о том, что особый вред приносят санкции, введенные "за пределами ООН", то есть – США и ЕС. В итоге, он заявил о том, что только санкции ООН "являются законными", и что более широкое использование односторонних санкций "подрывает нормы и институты международного права". И особенно его "тревожат" вторичные санкции, которые налагаются на тех, кто игнорирует исходные, например – в отношении КНДР или Сирии, где Москва тоже встряла по уши.

И вот тут все встало на место. Ведь на РФ лежит несколько слоев санкций, не одобренных ООН, а часть из них как раз носит вторичный характер. Если бы это было на пользу РФ и Москву это не беспокоило, то самой такой темы не возникло бы в принципе. Так что для внутреннего употребления Кремль рассказывает одни сказки, а на самом деле – вон оно как.

Эту пикировку закончили оппоненты, в частности – представитель США Линда Томас-Гринфилд. Она заявила о том, что санкции, вводимые вне резолюций ООН, обусловлены всего одной причиной, которая находится в этом зале, а именно – обструкцией отдельных стран, злоупотребляющих правом вето. Если бы не их безответственная и опасная политика, проводимая на протяжении нескольких десятков лет, то и режим санкций не был бы таким, каким он стал в настоящее время.

Удивительно, но заместитель посла Франции в ООН Натали Бродхерст заявила, что санкции ЕС "соответствуют международному праву" и "не препятствуют гуманитарной деятельности". Таким образом, Франция поддержала позицию США и Великобритании. Но тут важен сам факт этой темы, которую Москва подняла по собственной инициативе и показала, насколько болезненными являются для нее рестрикции прямо сейчас, а тем более – в свете анонсированных, крайне тяжелых санкций. Ну а дома путинцы могут рассказывать, что будут жить в землянках и есть 250 граммов хлеба, но не прогнутся.