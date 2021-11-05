Благотворительный кислород не доходит до больниц – СМИ

В непростое время, когда страна борется с пандемией, а самые крупные металлургические комбинаты выделили благотворительные объемы кислорода для спасения людей, в Минздраве придумало схему, как на этом зарабатывать. В результате больницы платят за доставку бесплатного кислорода в 5 раз больше, чем если бы они покупали его по коммерческой цене уже с доставкой.

Такое заявление сделали 5 ноября общественные организации и участники рынка медицинского кислорода в Украине, сообщает "Голос". В заявлении говорится, кто обеспечивает кислород в больнице по "золотой" цене, почему Минздрав не допускает другие компании на рынок кислорода и куда еще сбывается благотворительный кислород.

Отмечается, потому, что два крупнейших производителя медицинского кислорода в Украине в течение октября неоднократно останавливали свои заводы на ремонт, в медицинских учреждениях сложилась критическая ситуация, которая не позволяет полноценно оказывать квалифицированную и своевременную помощь больным.

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Учитывая ситуацию, металлургические заводы группы компаний "Метинвест", а также ЧАО "Азот" приняли решение на безвозмездной основе осуществлять поставки жидкого кислорода в медицинские учреждения Украины.

"А в роли регулятора, непосредственно распределяющего благотворительные объемы кислорода от вышеупомянутых предприятий, со стороны государства выступило Министерство здравоохранения Украины. То есть после принятия решения этими предприятиями о прекращении продажи жидкого медицинского кислорода на коммерческой основе все объемы остаточного благотворительного кислорода распределяются и отгружаются исключительно на основании писем Министерства здравоохранения Украины", – говорится в заявлении.

В документе также отмечается, что Минздрав "почти всегда выбирает в качестве поставщика и логиста только одну компанию – "Криогенсервис". При этом делает это без каких-либо тендеров и проведения публичных закупок, игнорируя обращения других предприятий, которые могут предоставлять аналогичные услуги по доставке медицинского кислорода в больницы и обслуживание баллонов.

Более того, активисты ОО "Движение за честную медицину" в своем комментарии ситуации заявили, что теперь Минздрав только дает письма, а распоряжается кислородом "Криогенсервис".

Представители ГО утверждают, что "по нашей информации сначала представители "Криогенсервиса" звонят в больницу и выясняют, сколько кислорода им нужно, а затем быстро появляется письмо Минздрава в "Азот" или "Запорожстали" с просьбой отгрузить Криогену определенное количество благотворительного. кислорода... Причем не бесплатно – больницы вынуждены платить за доставку благородного кислорода даже больше, чем стоимость коммерческого кислорода с доставкой.

Активисты утверждают, что такая схема является основной причиной того, что во многих больницах не хватит кислорода.

"Основная причина – отсутствие у ООО Фирма "Криогенсервис" технической возможности вовремя и в полном объеме обеспечивать больницы Украины кислородом, предоставляемым на благотворительной основе промышленными предприятиями. Мало того, по нашим данным, жидкий благотворительный кислород поставляется компанией ООО Фирма "Криогенсервис" в больницы по цене доставки по меньшей мере в 5 раз дороже рыночной, о чем просим проверку Характерным примером является последняя доставка ООО Фирма "Криогенсервис" 3 тонны жидкого медицинского кислорода в больницу Переяслав-Хмельницкий. с предприятия ЧАО "Азот". Однако, по полученной нами информации, в больницу доехало всего 1,5 тонны. При этом стоимость доставки ООО Фирма "Криогенсервис" составила 8150 грн. Как следствие, такие действия делают кислород не таким благотворительным", – заявляют активисты.