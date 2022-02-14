Правило главшпана из подворотни, откуда вышел сам Володя Путин, – если вокруг тебя собралось несколько конкретных пацанов, готовых тебя побить за неправильное поведение, ударь первым, может быть они побоятся тебя отмордасить.

После часового разговора Путина с Президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, Путин (как и Паша Эмильевич в Золотом теленке) "обладавший сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами". Теперь весьма остро встала проблема неразрешимого характера, - либо отвести все войска от границы и потерять лицо либо двинуться в Украину и получит по морде. Оба варианта для Кремля и Путина никуда не годятся. Как компромисс, готовится провокация на границе Харьковской области с использованием спецподразделений без опознавательных знаков, как то "вагнеровцы" и "кадыровцы", но их размажут по стенке регулярные украинские войска за два дня. Либо двинуть войска РФ по просьбе руководства ОРДЛО освобождать от "бандеровцев" Луганскую и Донецкую области и получить отключение SWIFT и прочих "прелестей жизни".

Ранее Кремль и ФСБ планировали инсценировку убийства мирных жителей ОРДЛО якобы спецназом Украины с показом видео ролика на весь мир, чтобы получить повод для вооруженной интервенции. Западная разведка их опередила и разнесла эту весть по ТВ каналам на весь мир. Москва была в шоке. Оказывается в ФСБ и Кремле есть "кроты"! А как ты думал, Володя, или тебя плохо учили в школе КГБ? Если есть заказ и большие деньги, найдется и его исполнитель. "Кроты" засели во все эшелоны российской власти и спецслужб еще со времен правления Бориса Ельцина и ты их никакими методами не вычистишь. Все, что планирует Лубянка и Кремль против Запада, известно до того, как это "выстрелит". Бессмысленно даже пытаться что-то изменить.

Широкомасштабная война с Украиной маловероятна, так как слишком велик риск потерять два триллиона долларов, перекаченных из России на Запад. Там только и ждут, чтобы наложить на них "лапу". Большая доля этих капиталом нашла свою гавань в Великобритании и Соединенных Штатов, главных возбудителей беспокойства Москвы. Вернуть их в Россию не представляется возможным, да и что делать с долларами в России? Разве что использовать вместо обоев. Тут уже маячит реальная угроза собственной безопасности внутри России – не вылезать из бункера всю оставшуюся жизнь как-то не "камильфо". Остается еще один и последний вариант – потянуться к красной кнопке. Однако и здесь скорее всего будет облом: "Азазелло грозно закричал с седла: Отрежу руку!" (Мастер и Маргарита). У кнопки есть пять степеней защиты и одна из них точно сработает.

Вот и получается – "куда ни кинь, всюду клин". Только хочется закончить печальные выводы на позитивной волне. Есть один экзотический выход. Может быть найдется тот, кто передаст этот совет Путину. Если он его примет, тогда все вздохнут свободно. Записать видео обращение к стране с заявлением ухода с поста президента на пенсию. Сделать пластическую операцию и раствориться на просторах Аргентины с именем Родриго Перес, после чего дать это видео обращение в эфир. Там можно безмятежно дожить свою жизнь на ранчо у водопада, а не в тюрьме, как Слободан Милошевич.