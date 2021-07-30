Эксперт назвал политическую силу в Украине, которая, по его мнению, предлагает реальные рецепты решения проблем

Среди всех опозицийних сил только "Батьківщина" Юлии Тимошенко не просто системно и аргументировано критикует действия власти, а и предлагает реальные рецепты решения самых болезненных проблем, прислушивается к мнению народа и отстаивает национальные интересы. Это позволило команде оказаться на втором месте в партийном рейтинге, а ее лидеру – держать первенство по темпам наращивания доверия украинцев.

Об этом написал известный политолог Виктор Небоженко на своей странице в Facebook. Он отметил, что сейчас в Украине нет оппозиционных партий, кроме "Батьківщини", способных влиять на власть.

"На политическом поле Украины сложилась странная ситуация, когда в политической жизни страны практически отсутствуют оппозиционные силы, способные сильно влиять на поведение власти. Исключением является только партия "Батьківщина" Тимошенко, которая в течение многих лет четко ведет свою оппозиционную линию против антинародной политики власти", – считает эксперт.

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По его убеждению, команда Тимошенко оказалась единственным настоящим критиком действующей социальной и экономической политики власти, а сама лидер "Батьківщини" точно знает, что на самом деле волнует миллионы украинцев.

"Сейчас, оказавшись единственной эффективной оппозиционной силой в стране, Тимошенко начинает собирать вокруг себя отряды недовольных избирателей, что позволило ей занять второе место в общенациональных рейтингах. Ее позиция предсказуема и понятна избирателям. Она открыто критикует правительство и Офис президента Зеленского в вопросах земли и тарифов на коммунальные услуги, показывая к каким негативным последствиям для населения и страны в целом могут привести эти действия", – указывает эксперт.

По его прогнозам, именно настоящая оппозиционность и защита интересов граждан обеспечат в будущем политическом сезоне команде Тимошенко устойчивые позиции и поддержку украинцев.

Напомним, по данным последнего опроса группы "Рейтинг", Юлия Тимошенко является лидером по темпам наращивания доверия людей. По этому показателю она обошла даже президента Владимира Зеленского.

В то же время исследования КМИС показало, что "Батьківщина" за последние месяцы существенно нарастила поддержку и вышла на вторую позицию в партийном рейтинге. Такой стремительный рост эксперты объясняют тем, что все больше людей видят в команде Тимошенко единственную реальную альтернативу "слугам народа", а также одобрительно относятся к политике "Батьківщини" в защите земли и стратегической собственности, противодействия повышения тарифов и цен.