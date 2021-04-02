Байден впервые переговорил с Зеленским: все подробности

В пятницу, 2 апреля, состоялся первый телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена.

Украинский гарант прокомментировал беседу в Twitter. Он написал, что Украина высоко ценит поддержку США и отметил, что это партнерство имеет большое значение для украинцев.

Скриншот. Владимир Зеленский в Twitter

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в Facebook, что Байден поддерживает Украину. Команда американского президента также высоко оценила усилия Зеленского насчет введении реформ.

"Джо Байден добавил, что ждет возможности снова посетить Украину, а также вспомнил свое выступление в украинском парламенте", – написал Ермак.

Он добавил, что разговор длился около 50 минут, в ходе него Зеленский пригласил Байдена поучаствовать в саммите "Крымской платформы", пишет "Интерфакс-Украина".

В Белом доме также обнародовали подробности переговоров между двумя президентами. В сообщении сказано, что Байден подтвердил поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед агрессией России на Донбассе и в Крыму.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель назвала разговор Владимира Зеленского с американским главой Джо Байденом невероятным.

Напомним, ранее стало известно, что 2 апреля должен состояться первый телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена. Главы государств должны были обсудить в частности большое скопление военной техники России у границ Украины.

Скриншот. Андрей Ермак в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL:

В сети 31 марта обнародовали кадры с российской военной техникой, которую везут к границе с Украиной, и авиацией. Также появились другие видео о перемещении российской военной техники.

Бывший командующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес считает, что скопление российских войск на границе Украины не обязательно означает, что Москва планирует новую военную операцию.

В Кремле заявили, что перемещение войск Российской Федерации и наращивание сил вдоль границы с Украиной не должно беспокоить другие государства и не угрожает им.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что РФ завершает подготовку комплекса мероприятий, цель которого "побуждение нашего государства к военному ответу на враждебные действия оккупантов" на Донбассе.