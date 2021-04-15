Байден первый позвонил Путину и предложил ему встретиться лично в ближайшие месяцы на нейтральной территории и обсудить весь спектр общих проблем и спорных вопросов, включая Украину, Сирию, ядерные программы Ирана и КНДР.

Мудрое решение американского президента, которое, к тому же не является "проявлением слабости и трусости перед решительным Путиным, запугавшим его своей армадой у границ Украины", как это подается сейчас не только российской пропагандой , но и некоторыми украинскими СМИ.

Ведь в своем видеообращении после того, как Байден признал, что считает Путина убийцей в нашумевшем интервью, после чего все это бряцание оружием у наших границ и началось, глава Кремля предложил Байдену пообщаться публично.

На что американский президент публично ответил, что этот разговор состоится. Однажды. Some day. Тогда российской пропагандой это было представлено как слабость и боязнь общаться с Путиным тэт-а-тэт. Так что для внутренней американской аудитории это будет представлено не как слабость, а адекватный ответ. Тем более, что точной даты еще нет и на это потребуется время. Как раз необходимое для того, чтобы все это бряцание оружием у границ с Украиной завершилось, прошли запланированные Москвой учения и после этого российские войска частично будут отведены от наших границ.

Таким образом, обе стороны сохранят лицо для внутренней аудитории. Российская пропаганда представит это как победу Путину в игре "кто первый моргнет". Ну а в США подадут как своевременный ответ Байдена на вызов Путина, который к тому же убережёт мир и Европу от возможной новой полномасштабной войны.

Кроме того, сегодня Турция заявила о том, что США отозвали запрос на проход своих двух эсминцев через Босфор в Черное море, запланированный ранее для купирования угрозы нападения РФ со стороны Крыма по морю.

Теперь европейские лидеры будут особенно благодарны Байдену, ведь они кроме выражения "крайней озабоченности" ни на что более серьезное не способны. Так что все в итоге останутся довольны. И Украина выиграет в этой ситуации больше всего.

Надеюсь, теперь истерия по поводу неизбежной войны вскоре закончится и руководство Украины наконец-то сделает выводы о том, что угроза войны с Россией никуда не исчезла, умиротворение Путина на протяжении двух лет ни к чему не привело, примет наконец-то военный заказ на 2021 год и ускорит перевооружение и реформы нашей армии.

Так что можем выдыхать. Но точно не расслабляться, а пахать над укреплением нашей обороноспособности.

Потому что, перефразируя известную театральную фразу, "Если в первом акте висит ружье, то во втором оно обязательно выстрелит". Надеюсь, после этого кризиса и реальной угрозы войны до Зеленского это наконец-то дойдет, и он наконец-то начнет усиленно реформировать и перевооружать нашу армию, повышая самым тем возможные потери от путинской авантюры и тем самым снижая риски полномасштабной войны.

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