Байден предупредил Китай о последствиях сотрудничества с Россией: провели большие дискуссии

Лидер американской нации Джо Байден заявил, что его китайский коллега Си Цзиньпин детально осведомлен о последствиях, которые последуют вслед за поддержкой России в ее ведении военных действий против украинского народа. Пекин будет нести экономические потери, что существенно скажется на его политической и социальной стабильности.

Об этом глава Белого Дома заявил во время брифинга членов НАТО. Несколько дней назад он имел вполне прямой разговор с лидером Китая, где были озвучены все перспективы в условиях военного кризиса в Евразии (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я не угрожал господину Цзиньпину, но твердо обозначил, что последствия поддержки России, снабжения ее оружием и военной мощью чреваты вполне конкретными последствиями", – пояснил Байден.

Видео дня

При этом он добавил, что китайское правительство отдает отчет, что экономика КНР гораздо сильней связана с Западом, чем с Россией. Это дает основания полагать, что Си Цзиньпин не пойдет на губительные для себя шаги.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Джо Байден заверил украинское руководство, что Союз НАТО цельно и единогласно остается на стороне Киева в военном противостоянии с Москвой, и готов оказать всю нужную помощь, чтобы превзойти оккупантов;

украинский гарант Владимир Зеленский готовится к встрече с лидером Китая Си Цзиньпинем, чтоб получить конкретные заверения об отказе сотрудничать с РФ против Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!