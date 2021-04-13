Байден позвонил Путину: поддержал Украину и призвал РФ снизить напряженность

Президент США Джо Байден во вторник, 13 апреля, провел телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным и призвал его снизить напряжение на границе с Украиной. Американский президент выразил свою обеспокоенность скоплением российского вооружения возле нашей страны и в оккупированном Крыму.

Байден также выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, сказано в заявлении на сайте Белого дома.

"Президент Байден также ясно дал понять, что Соединенные Штаты будут действовать решительно в защиту своих национальных интересов в ответ на действия России, такие как кибернетические вторжения и вмешательство в выборы", – сказано в сообщении.

Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести встречу на высшем уровне, чтобы обсудить все проблемы, стоящих перед США и Россией.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Джо Байден должен сделать больше для того, чтобы сдержать военную угрозу России и прекратить войну на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию немедленно прекратить наращивание войск на границе с Украиной и в оккупированном Крыму.