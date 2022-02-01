Байден нанес еще один удар на предубеждения по геополитическим инструментам Кремля. Президент США объявил о намерении предоставить Катару статус "основного союзника вне НАТО".

США и Катар давно имеют крепкие отношения, на территории этой страны расположена, в частности одна из крупнейших баз США на Ближнем Востоке. Но качественное повышение статуса Катара для внешней политики Вашингтона произошло именно из-за Украины.

В начале наращивания российской армии у украинских границ Байден объявил о намерении договориться с Катаром о поставках катарского газа в Европу на случай вторжения России в Украину и отказе от российских энергоносителей. И судя по заявлению о статусе "основного союзника вне НАТО" договорился. Теперь РФ не сможет шантажировать Европу газом в случае вторжения в Украину.

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А мы благодарны Байдену за красноречивый пример системной стратегической внешней политики.