Байден заявил союзникам, что Путин может ударить по Украине в ближайшие несколько дней. Американцы эвакуируют своих граждан из Украины. Тоже самое делает ряд стран-союзников.

Что это может означать?

- Путин действительно принял решение и внезапно ударит по Украине.

- США обладают информацией, что эскалация возможна, а дальше вступает в силу афганский синдром. Американцы опоздали с выводом своих людей из Афганистана. Опоздали с этим многие международные организации. И получили осень много критики за это. И они не могут себе позволить повтора. На кону их карьеры, а в данном случае это часто самое важное. Для тех, кто принимает решения. В итоге американцы теперь дуют на холодное и перестраховываются, даже если вероятность сценария минимальна.

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- Это часть информационного давления на Кремль, которое призвано заставить Путина деэскалировать ситуацию и отвести войска. Путина могут ставить в положение, когда международное давление на него растет. В том числе со стороны его союзников. Китай, например, явно не будет счастлив, если все состоится сейчас, во время Олимпиады. И уже не счастлив, что информационный фон конфликта вытесняет с экранов успехи коммунистического спортивного строительства. Цель такого давления может быть заставить Путина убрать риски и перестать блефовать, пугая западный мир войной. Путин создает напряжение, потому что напряжение и угроза, это единственное, что он можно предложить. Запад принимает эту игру. Запад подымает ставки. Информационная агрессия против агрессивного блефа Путина.

Есть ли риск, что Путин нападет? Всегда есть. Но важно понимать, что это всего лишь один из возможных ответов на происходящие события.

Важно помнить, что любой названный публично сценарий сразу становится менее вероятным после засветки.

И важно помнить, что сейчас, в феврале, поддержка Украины в разы выше, чем в начале кризиса в 2014 году и серьезно больше, чем была полгода назад. До того, как в ноябре начала поступать информация об угрозах Путина. Месяцы информационной войны привели к тому, что даже общественное мнение мнительной Европы однозначно выступает за поддержку Украины и считает Путина агрессором. А значит вынуждены будут поддерживать и европейские политики. Поддержка Британии и США беспрецедентна.

Мы не можем знать, нападет Путин или нет. Мы не можем повлиять на это. Мы не имеем право капитулировать. И мы должны сохранять холодную голову, даже рассматривая самые горячие сценарии.