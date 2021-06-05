Аваков не исключил провокаций со стороны России после запуска "Северного потока-2"

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Политика
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Аваков не исключил провокаций со стороны России после запуска 'Северного потока-2'

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украина не исключает возникновения новых провокаций со стороны Российской Федерации после запуска скандального газопровода "Северный поток-2". В частности, речь идет якобы и о вероятности терактов.

По его словам, в МВД уже имеют разведывательную информацию об угрозах критической инфраструктуре нашей страны. Об этом он сказал во время тактико-специальных учений подразделений министерства, которые 5 июня состоялись вблизи Волчанска на Харьковщине, передает "Суспільне".

"Мы говорим о реальных угрозах. Глава России заявил, что первая нитка "СП-2" достроена. Газ все еще транспортируется нашим газопроводом и должен транспортироваться некоторое время, а потом, наверное, Путин захочет пустить его в обход Украины. И мы ожидаем, что никто не будет ждать и будут провокации, попытки терактов на нашем участке газопровода. Когда скажут: "Смотрите, видите, поэтому пускаем через Северный поток-2", – высказался Аваков.

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На Харьковщине провели вторые тактико-специальные учения подразделений МВД

Он подчеркнул, мол, таких ситуаций, информаций разведорганов в МВД достаточно. Поэтому в ведомстве, учитывая все, рассматривают различные сценарии, усиливают реагирование, в том числе по объектам критической, газовой инфраструктуры, плотинам, дамбам и тому подобное.

Подразделения МВД отработали взаимодействие между собой

Министр уточнил, что на учениях недалеко от границы с РФ в Харьковской области отрабатывали действия подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), Национальной гвардии (НГУ), Нацполиции (НПУ), пограничников.

Аваков заявил, что подразделения МВД могут ответить на возможную агрессию высокой степенью готовности

"Это не говорит о том, что я хочу кого-то напугать, что завтра война, а о том, что украинский народ потому платит налоги для своей армии и системы МВД, чтобы она была готова, в случае чего, вмешаться и обеспечить порядок", – заверил Аваков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • президент России Владимир Путин заявил, что в пятницу, 4 июня, якобы завершилась укладка труб на первой нитке газопровода "Северный поток 2". Работа на второй нитке, по его словам, продолжается.

  • Однако Еврокомиссия (ЕК) не подтвердила эти слова Путина. В компании-операторе проекта Nord Stream-2 сказали, что трубы уложены на дно, но они еще не соединены.

  • Бывший советник председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Вадим Гламаздин в комментарии OBOZREVATEL отметил, что "Северный поток-2" могут остановить, несмотря на намерение президента США Джо Байдена отменить санкции против оператора газопровода. Ведь в Конгрессе с таким решением американского лидера не согласны.

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