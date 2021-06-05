Аваков не исключил провокаций со стороны России после запуска "Северного потока-2"
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украина не исключает возникновения новых провокаций со стороны Российской Федерации после запуска скандального газопровода "Северный поток-2". В частности, речь идет якобы и о вероятности терактов.
По его словам, в МВД уже имеют разведывательную информацию об угрозах критической инфраструктуре нашей страны. Об этом он сказал во время тактико-специальных учений подразделений министерства, которые 5 июня состоялись вблизи Волчанска на Харьковщине, передает "Суспільне".
"Мы говорим о реальных угрозах. Глава России заявил, что первая нитка "СП-2" достроена. Газ все еще транспортируется нашим газопроводом и должен транспортироваться некоторое время, а потом, наверное, Путин захочет пустить его в обход Украины. И мы ожидаем, что никто не будет ждать и будут провокации, попытки терактов на нашем участке газопровода. Когда скажут: "Смотрите, видите, поэтому пускаем через Северный поток-2", – высказался Аваков.
Он подчеркнул, мол, таких ситуаций, информаций разведорганов в МВД достаточно. Поэтому в ведомстве, учитывая все, рассматривают различные сценарии, усиливают реагирование, в том числе по объектам критической, газовой инфраструктуры, плотинам, дамбам и тому подобное.
Министр уточнил, что на учениях недалеко от границы с РФ в Харьковской области отрабатывали действия подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), Национальной гвардии (НГУ), Нацполиции (НПУ), пограничников.
"Это не говорит о том, что я хочу кого-то напугать, что завтра война, а о том, что украинский народ потому платит налоги для своей армии и системы МВД, чтобы она была готова, в случае чего, вмешаться и обеспечить порядок", – заверил Аваков.
Как сообщал OBOZREVATEL:
президент России Владимир Путин заявил, что в пятницу, 4 июня, якобы завершилась укладка труб на первой нитке газопровода "Северный поток 2". Работа на второй нитке, по его словам, продолжается.
Однако Еврокомиссия (ЕК) не подтвердила эти слова Путина. В компании-операторе проекта Nord Stream-2 сказали, что трубы уложены на дно, но они еще не соединены.
Бывший советник председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Вадим Гламаздин в комментарии OBOZREVATEL отметил, что "Северный поток-2" могут остановить, несмотря на намерение президента США Джо Байдена отменить санкции против оператора газопровода. Ведь в Конгрессе с таким решением американского лидера не согласны.