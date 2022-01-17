В 2019 году Счетной палатой был проведен аудит эффективности использования средств государственного бюджета, выделенных Министерству по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, на мероприятия по реинтеграции временно оккупированных территорий и их населения в единое конституционное пространство Украины, за период 2017 - I полугодие 2019 года. В результате данного аудита было выявлено множество фактов нецелевого и неэффективного использования средств.

Надо отметить, что участники общественной инициативы "Донбас-Донбасс" неоднократно заявляли о необходимости проведения аудита и за следующие периоды, но Счетная палата и Государственная аудиторская служба Украины до сих пор этого так и не сделали, ссылаясь на различные нормы закона, которые не убеждают в целесообразности их действий, а наоборот показали, что руководству, мягко скажем, "не на руку" проводить проверки такого масштаба.

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16 декабря 2021 года, в ходе встречи участников общественной инициативы "Донбас-Донбасс" с вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ириной Верещук, кроме прочего, участники еще раз подчеркнули о важности проведения полного внешнего аудита деятельности Министерства с целью избежать в дальнейшей работе ошибок предшественников.

И вот наконец-то, Счетная палата все-таки включила в свой план на 2022 год, а именно на 25 октября, проведение аудита эффективности использования средств государственного бюджета на руководство и управление по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и обеспечение информационного суверенитета Украины.

Только не понятно за какой период планируется аудит. И еще настораживает абстрактность контролирующего мероприятия, то есть не хватает конкретики – это будет проверка Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и его финансовой деятельности или проверка всего и не о чем. Это будет аудит управления и руководства или все-таки аудит использования средств на мероприятия по реинтеграции?

Потому что аудит эффективности использования средств государственного бюджета на руководство и управление - это набор действий по сбору и анализу информации о текущей ситуации в компании. С помощью такого аудита можно выявить: задвоенные функции, упущенные функции в организации, перегрузка отдельных звеньев системы и тому подобное. Другими словами, с помощью аудита управления можно обнаружить наличие четкой структуры предприятия, прописанные должностные обязанности и тому подобное.

А вот аудит мероприятий по реинтеграции – это конкретно проверка эффективности использования государственных средств, а именно сколько было заложено в бюджет, сколько оттуда выделено и на какие конкретно мероприятия по реинтеграции пошли данные средства. И это то, что является основным и непосредственным в задачах и функциях Счетной палаты.

Хотелось бы, чтобы запланированный аудит Счетной палаты на 25 октября 2022 прошел не для "галочки" государственных деятелей о проделанной работе, а с эффективностью для всего государства в целом. Народ хочет знать, и прежде всего внутренне перемещенные лица, на что выделяются государственные средства и куда их распределяют, так как спустя 8 лет вооруженного конфликта и спустя 6 лет создания профильного Министерства, нерешенные задачи так ими и остаются.