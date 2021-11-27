Асеев о пытках в 'Изоляции': россияне прекрасно знали, что там происходило, это концлагерь

Бывший узник нелегальной тюрьмы "Изоляция" Станислав Асеев рассказал об ужасах, которые ему пришлось пережить попав в руки боевиков на востоке Украины. Он же заявил, что россияне знали, что происходит в застенках, и каким унижениям и насилию подвергаются люди, попавшие в руки "психопатов и садистов".

Как рассказал в интервью украинский журналист и писатель, лично прошедший через пыточные круги ада нелегальной тюрьмы "Изоляция", которая находится в Донецке, Станислав Асеев, возникновение "места пыток" произошло, в какой-то степени, случайно. По его убеждению, издевательства в застенках происходили из-за того, что в одном месте собрались "классические психопаты и садисты".

Он же акцентировал, что россияне, пришедшие на восток Украины "прекрасно знали, что там происходило, и их не останавливали". Поэтому, как уверен Асеев, ответственность за бесчеловечное отношение к пленникам в "Изоляции" несет, кроме непосредственных исполнителей, и Российская Федерация.

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"Это уже сейчас "Изоляция" стала брендом, многие знают, что это – концлагерь. Я не думаю, что россияне рассчитывали на то, что мы после того, как выйдем, поднимем этот вопрос на такой уровень", – сказал Асеев.

Говоря о том, что ему самому пришлось пережить в заточении, он вспомнил, что недавно в Киеве был задержан бывший палач "Изоляции" Денис Куликовский, который, по словам журналиста, собственноручно создал в "Изоляции" целую систему пыток.

Бывший узник рассказал, что под его руководством пытали и женщин, избивали всех заключенных. Как правило, муки продолжались с пятницы по воскресенье.

"К примеру, ночью открывали камеры заключенных, избивали. Людей могли, например, поставить "держать стенку", когда ты расставляешь руки и ноги и головой упираешься в стену. И так стоишь несколько суток, пока не упадешь. Как только человек падает, его начинают избивать", – поделился Асеев.

Он же рассказал, что в камерах круглосуточно горел свет.

"После увольнения у меня была проблема, я не мог нормально спать без света", – сказал бывший узник.

Во время пыток людей также заставляли залезать под нары, лаять, как собаки, или петь советские песни во время пыток других.

"Как только открывалась дверь, заключенные должны были встать, надеть пакет на голову и, держа руки за спиной, отвернуться к окну. Стоять так нужно было до тех пор, пока дверь не захлопнется. А открывались они 15-20 раз в сутки, в том числе ночью", – вспомнил Асеев.

Журналист считает, что те, кто причастен к пыткам в "Изоляции", должны понести адекватное наказание, в том числе Куликовский. По мнению украинского журналиста, тот должен получить пожизненный срок.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший узник "Изоляции" Стас Печенкин, рассказал через какие издевательства ему там пришлось пройти.