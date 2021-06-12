Арьев: депутатская ВСК в первую очередь должна расследовать срыв спецоперации по задержанию "вагнеровцев", это требование трех фракций

Парламентская ВСК должна в первую очередь расследовать срыв спецоперации по "вагнеровцам" – с таким требованием фракции "Европейская Солидарность", "Голос" и "Батькищина" согласились предоставить своих представителей в состав комиссии.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат Владимир Арьев. "Представители фракций политических партий: "Европейская Солидарность" – Владимир Арьев, "Голос" – Роман Костенко и Всеукраинского объединения "Батькивщина" – Сергей Евтушок дали согласие на вхождение в состав Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины и представлять угрозу национальной безопасности Украины только после предоставления гарантий, что расследование возможного срыва спецоперации по задержанию "вагнеровцев" будет расследоваться в первую очередь", – написал он.

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"Постановление, за которое мы призываем проголосовать, предполагает изменение персонального состава ВСК с одновременным закреплением в тексте соответствующего условия о приоритетности рассмотрения вопроса о "вагнеровцах", – подчеркнул Арьев.

"Поэтому хотим подчеркнуть, что депутатские фракции политических партий "ЕС", "Голос" и Всеукраинского объединения "Батькивщина" согласились предоставить своих представителей в эту ВСК исключительно при таком условии. Мы считаем, что только при участии представителей разных политических сил можно будет рассчитывать на беспристрастное и объективное расследование и эффективную работу ВСК", – резюмировал представитель "Европейской Солидарности".