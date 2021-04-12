Арестович: развитие событий на Донбассе может быть хуже полномасштабной войны с Россией

Ситуация с эскалацией на Донбассе может иметь целью повлиять на международную ситуацию через давление на Украину, или же Россия хочет единолично установить контроль "миротворцев" на этой территории.

Такое развитие событий очень опасно. Об этом в комментарии УНН заявил спикер Трехсторонней контактной группы, советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович.

"Еще один сценарий, очень плохой для нас, хуже, чем полномасштабная война – это когда они за одну ночь перекрашивают каски на белые и говорят "мы – миротворцы ОДКБ, которые сюда пришли, чтобы защитить несчастный народ Донбасса от злых украинских фашистов". Кроме того, там может быть какой-то теракт или какой-то обстрел позиций, массовая гибель их военнослужащих или мирных жителей, попытка расшатать ситуацию с мальчиком и другое. Это – гораздо худший сценарий, чем полномасштабная война, такое одностороннее провозглашение миротворческой операции", – рассказал Арестович.

По его словам, сейчас украинская сторона рассматривает два возможных сценария: попытка обострения ситуации на Донбассе с целью выхода на условный "Минск-3" или это план по одностороннему введению "миротворцев".

"Это опасный сценарий, но мы его понимаем и это отслеживаем, и у нас есть собственные планы с западными партнерами, которые показывают, что любая попытка сделать первое и второе, не говоря уже о третьем и четвертом, будет дорого стоить", – подчеркнул Арестович.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Арестович рассказал, что заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию вопроса на Донбассе не будут переносить в Польшу, ведь Россия на это не согласится.