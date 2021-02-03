Арестович – о гибели воина ВСУ от пули снайпера: бывают дни, когда убивают

Советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что несмотря на гибель на Донбассе военного Вооруженных сил Украины от пули снайпера, нецелесообразно говорить об окончательном срыве режима тишины.

Свое мнение он высказал в комментарии "Радио Свобода". Спикер делегации отметил, что речь идет о нарушении договоренностей.

"Бывают дни, когда не стреляют вообще ни разу. Бывают дни, когда стреляют, ранят и убивают наших бойцов. Для того, чтобы заявить, что режим прекращения огня сорван, нужно, мне кажется, чтобы стороны вернулись к ведению боевых действий на не менее чем две недели, и можно было констатировать, что все международные механизмы по возврату сторон к соблюдению режима не подействовали", – высказался Арестович.

По его словам, в таком случае лидеры стран "нормандского формата" согласятся, что режим перемирия сорван. Пока же, по его убеждению, речь идет только о нарушениях "в большей или меньшей степени".

Напомним, 2 февраля снайпер российских оккупантов смертельно ранил украинского защитника. В результате воин скончался в больнице. Трагедия произошла вблизи Торецка.

Двумя днями ранее, 31 января, вражеские снайперы ранили еще двоих наших защитников. Один из них получил крайне тяжелое ранение в голову. Журналист Александр Махов показывал фото его простреленной каски.

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