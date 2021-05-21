Арестович дал прогноз по судьбе мира на Донбассе

Страна-агрессор Россия сегодня снова продолжает аннексировать украинские территории. Вместе с тем уже в октябре для Украины станет ясно, куда движется переговорный процесс в вопросе решения конфликта и судьбы мира на Донбассе.

Такое предположение высказал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24". Он назвал несколько важных процессов в нашей стране и в целом в мире, которые на это повлияют.

"Аннексия Донбасса де-факто уже идет, она началась с марта 2015 года, когда Россия установила на оккупированных территориях рублевую зону. Сейчас они "качают" тему с паспортами, решая многие вопросы, в частности, голосование по спискам Единой России на выборах в Госдуму в сентябре", – отметил Арестович.

Однако, по его словам, сейчас происходят и в ближайшем будущем еще будут "несколько" процессов, которые дадут понять, в каком направлении движется мирный процесс.

Первое, уточнил он, это встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, которая "многое решит". Второе – возможная встреча украинского лидера Владимира Зеленского с главой РФ, которая тоже "может многое решить или не решить ничего". Третье же, добавил Арестович, это замена канцлера Ангелы Меркель в Германии, которая должна состояться в сентябре, а также выборы в Госдуму РФ.

"И куда должны деться российские войска из наших границ, потому что учения Запад-2021 как раз будут в начале сентября. То есть 1 октября станет понятно, куда идем дальше с мирным процессом, тогда переформатируется ситуация в Европе, станет понятно, что с Северным потоком- 2, какая ситуация в четырехугольнике ЕС-США-Россия-Украина", – подытожил Арестович.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, мол, шансы на то, что конфликт на востоке Украины не станет замороженным, мизерные. Однако надежда, что избежать такого сценария удастся, таки есть. Также он предположил, что первый всеукраинский референдум можно организовать для обсуждения ситуации на Донбассе. В частности, на него следует вынести вопрос прекращения войны, возвращения временно оккупированных территорий и домой пленных.

Кроме этого, гарант подчеркнул, что кроме "нормандского формата" для урегулирования ситуации на Донбассе должна состояться встреча с президентом РФ. В то же время на вопрос о Путине-убийце он сказал, что из-за этого "100 человек могут погибнуть на Донбассе".

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