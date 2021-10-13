Когда в Вене произошел скандал из-за того, что канцлер Курц летал бортом Фирташа, я начал искать данные о том, кто летает из Украины этим бортом. И в списках пассажиров, кроме жены Фирташа и других, увидел знакомую фамилию – Арахамия.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия с женой дважды за полгода летал в Вену во время локдауна частным самолетом, который принадлежит структурам олигарха Дмитрия Фирташа.

Далее текст на языке оригинала.

Я запитав у Арахамії про ці перельоти:

– Тобто ви оплачували ці перельоти?

– Конечно, я.

– Двічі? Ви оплачували?

– Конечно, я.

– А чи є ця інформація в декларації?

– Да, смотрите, ну, супруга, формально оплачивает супруга. Почему? Потому что я сейчас в декларации оплачиваю перелет, должен делать повідомлення в НАЗК і вся країна потом, вся країна во всех новостях пишет: "Арахамия куда-то полетел!" Это неправильно.

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– Чому?

– Просто я вам говорю. Потому что в итоге ты получаешь все время негатив на ровном месте.

– Але ж це публічність?

– Ну, смотрите, есть ли у меня для этого деньги. Ну, смотрите, публичность – она разного толка может быть.

Я зустрівся з помічником депутата і він показав папери, що свідчать про замовлення дружиною Арахамії у грузинської турфірми (!) медичних послуг, які включають трансфери до Відня. Платіжок я не побачив. Вартість одного перельоту – 24 тисячі євро. Двох – 48 тисяч.

– Чи можна було створити такі документи заднім числом?

– Чи могли оплачуватись такі перельоти з офшору?

Відповідей на ці питання нема і досі. Хоча я звернувся до Арахмії з відповідними питаннями ще три місяці тому.

Нещодавно Арахамія, захищаючи офшори президента Зеленського, повідомив, що у його дружини і зараз є офшор. І що в цьому нема нічого поганого. Навмисно приховувати перельоти на приватних літаках тепер теж нормально. І це – голова монобільшості, а не хтось там. Навіщо тоді електронне декларування? Антикорупційне законодавство? У Порошенка теж є гроші. Це означає, що його діяльність не потрібно моніторити лише через те, що він небідна людина, так?

Два роки тому "слуги народу" декларували інші цінності. Протягом двох років цінності змінились. Що далі?

Розслідування "Ідентифікація Брауна" – тут.

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