Арахамия объяснил, как отдохнул на Мальдивах всего за 80$

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что коронакризис сильно опустил цены на Мальдивах, поэтому ему удалось отдохнуть так дешево – всего зо 80$ (2215 грн) с человека за сутки.

По словам Арахамии, он нашел иностранный сайт, где предлагают туры с большими скидками. Нардеп был на отдыхе с женой и тремя детьми, рассказал он в эфире программы "ХАРД с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

"320 долларов (в день) стоила моя вилла, в которой было три приставных кровати, я с супругой и трое детей", – сказал он.

Арахамия предложил ведущей доказать свои слова и найти для нее такой же бюджетный тур. По его словам, на сайте есть предложения по 60, и даже по 40$ с человека.

"Если я… найду на том же сайте, где я заказывал, вам найду тур, все, что разница выше 80 долларов – я лично со своего кармана доплачу", – сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что умеет искать выгодные варианты для путешествий.

"Я айтишник… В свое время больше ста стран объехал", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Давид Арахамия заявил, что отдохнул на Мальдивах всего за 80 долларов с человека за сутки. По информации в сети, он проживал в одном из самых дорогих курортных комплексов Amari Havodda Maldives, где цена за ночь стартует от 14 тысяч гривен.