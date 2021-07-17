Арахамия анонсировал новые увольнения в Кабмине

Уже осенью в Кабмине грядут кадровые перестановки. Своих постов могут лишиться 3-4 минстра.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он также отметил, что полностью менять состав правительства не будут.

"Я точно могу пообещать, что будет по меньшей мере три-четыре кадровых решения осенью, а какие – оставим это интригой", – рассказал Арахамия.

Он также отметил, что полная смена правительства может привести к кризису, так как нужно будет найти много кандидатов и дать им по шесть месяцев, а времени для этого нет.

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"Нам уже через 2,5 года нужно отчитываться перед нашим избирателями о проделанной работе. Поэтому у нас нет этих шести месяцев", – резюмировал политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 июля Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал в отставку. Депутаты Верховной Рады поддержали его отставку, отдав 291 голос.