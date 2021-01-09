Как Андрей Власенко руководил убыточной фирмой и стал во главе зернотрейдера. Расследование

Член партии "Батьківщина" Андрей Власенко руководил убыточной партией "Укрликтравы", а вскоре стал председателем стратегически важного для государства аграрного предприятия – акционерного общества "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ).

Причиной увольнения Власенко с государственного сельскохозяйственного предприятия "Укрликтравы" 26 октября было якобы ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, пишет "Слідство інфо".

При этом всего через две недели министр экономики Игорь Петрашко назначил его исполняющим обязанности заместителя председателя правления ГПЗКУ. Уже 11 ноября Власенко был назначен исполняющим обязанности руководителя компании.

Согласно приказу, Власенко установили должностной оклад в размере почти 230 тысяч гривен в месяц. Это в 11 раз больше, чем он получал в "Укрликтравах".

До "Укрликтрав", с 2015-го по 2020 год, Власенко был депутатом Николаевского областного совета, где представлял "Батьківщину". С государственным аграрным бизнесом Власенко связывает не только работа в "Укрликтравах". До этого он работал в госпредприятии "Племенной завод "Плосковский"".

В своей последней декларации Власенко указал право пользования двумя квартирами в столице на 213 и 119 квадратных метров, а также домом под Киевом площадью 1400 кв.м. Жене Власенко принадлежит земельный участок в столице почти 1000 кв.м. и недостроенный дом на 580 квадратов.

Также Власенко владеет ценным имуществом, среди которого – двое золотых часов и один золотые часы с бриллиантами, золотые серьги, кольца с бриллиантами и шуба из меха соболя.

Власенко с женой, согласно декларации, хранили более 300 тысяч долларов наличными. В прошлом году он приобрел авто BMW X5 2019 выпуска, которое стоит 2,6 миллиона гривен. При этом на должности в "Укрликтравах" Власенко официально за прошлый год заработал 254 000 гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, новый и.о. руководителя ГПЗКУ Андрей Власенко оставил с убытками прошлые места работы и попал под статью.