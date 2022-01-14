Ни доли сарказма: президент Путин попытался перевернуть мир. На переговорных площадках в Женеве, Брюсселе и Вене Россия потребовала от Запада пересмотреть свой способ существования. Москва заявила: либо вы принимаете наши требования, либо пожалеете. Запад отказался. Впрочем, для России Запад больше не существует - существует Америка и ее политическая "клака".

К российской ярости дело шло давно. Растерянность Америки породила у Кремля искушение оценить ее мускулатуру. Есть и еще одно обстоятельство, заставившее Кремль пойти на рискованный гамбит. Путин сдал в архив эпоху Горбачева с Ельциным. На повестку дня вышла задача укрепить "позвоночник" единовластия - державность. Следовательно, нужно обнулить прежний порядок, порожденный развалом СССР, и заставить его архитектора – США - начать игру сначала.

Видео дня

Украина и "Стоп НАТО" в этом контексте – повод. Россия требует изменить политический дизайн, который не ограничивается ракетами и боеголовками. Речь идет о переформатировании мирового устройства, все еще нанизанного на гегемонию США. Это означает, что Америка должна отказаться от своей сущности – миссионерства, продвижения демократии вовне, трансатлантического сотрудничества и стремления к лидерству. Короче, Америка должна перестать быть собой. Ну разве не мощно задвинули?!

Верна ли кремлевская оценка готовности США отказаться от себя? А если российский наскок позволит Америке получить новый драйв? Это нам предстоит увидеть.

Путин до сих пор выглядел, как победитель. Он заставил Запад сесть за стол без предварительных условий. Он потребовал обсуждать невыполнимое. Он поставил на кон репутацию Байдена как западного лидера и способность европейцев защищать свои принципы.

Россия вбросила в политику блеф, как оправдание своего напора: НАТО - угроза для России. Между тем, недавно президент Макрон утверждал, что у НАТО произошла "смерть мозга". Западные эксперты доказывают, что мощь НАТО преувеличена. В последнем докладе RAND говорится: "Региональный конфликт вблизи России может завершиться поражением Запада". Доклад другого американского центра (CEPA) делает аналогичный вывод: " Россия может разрушить порядок безопасности, построенный после 1991 г, в течение нескольких часов"(!). Натовская Very High Readiness Joint Task Force в Европе насчитывает 3 500 военнослужащих, которым нужно 5 дней для вступления в действие. ЕС только мечтает создать силы быстрого реагирования в 5 000 военнослужащих.

Получается, что Россия сдерживает мнимую угрозу. Но она сработала и Запад начал искать компромисс с Москвой. Говорить можно до бесконечности. Россия вновь во главе мирового процесса по обсуждению любимой темы: "Война и мир". Но если во времена СССР обе стороны пришли к соглашению относительно управления взаимной враждебностью, то теперь это сделать невозможно без сдачи в утиль предшествующих 30 лет.

Пока европейские гранды не хотят ссориться с Москвой. Вот, что пишет "Politico": "Байден говорит с Путиным жестко, но европейские партнеры менее готовы для борьбы". Австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил, что нельзя в дело впутывать Северный поток-2. Среди немцев популярно мнение, что НАТО тоже несет ответственность за кризис. А президент Макрон предлагает "европейскую архитектуру безопасности" и непонятно, где там место для США. Так, что у Путина вроде есть поле маневра.

Но ковбойская атака Кремля на руины западного порядка вызывает последствия, которые могут оказаться для России некомфортными.

Россия ввела в оборот "напряжение", как способ принуждения. Принуждение работает. Но может вызвать у других желание попробовать эту же штуку в отношении России.

Политика "отпора" Западу меняет жизнь не только общества. Перевод страны в режим "отпора" будет менять жизнь элиты, которая приобщилась к западному образу жизни. Нужна национализация элиты. Иначе получается диссонанс - страна на пороге войны, а правящий класс нежится в Монте-Карло.

То, что Путин сделал, загнав Запад в угол, говорит о том, насколько уязвима отстроенная им система. Ведь демонстрация силы через создание "Врага у ворот" - это признание отсутствия других ресурсов и обратная сторона слабости.

Россия, пугая мир готовностью начать войну, толкает Запад к поиску коллективного ответа. Страны, не входящие в НАТО, начинают говорить о присоединении. Как это делают Финляндия и Швеция. В начале 2021 г Байден размышлял о сокращении ядерного потенциала США. Теперь он еще подумает.

Москва учит Запад общаться через ультиматум. Мы им "стоп НАТО". Они нам: возвращайте Украине Крым; уходите из Донбасса, Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии; убирайте Искандеры из Калининградской области. Получается перетягивание каната. И здесь военная и экономическая сила не на российской стороне.

Блеф поднимает вопрос об адекватности блефующего: насколько он осознает реальность, а также вероятность получить неприятный ответ. Президент Трамп блефовал и шантажировал, тем самым подрывая американское лидерство.

Введение в политику "заложничества" в обмен на уступки угрожает вызвать попытки повторить. А если Запад возьмет в заложники российскую клептократию?! Пока это трудно представить. Но ведь Кремль, угрожая бить окна, вырабатывает у оппонента гормон агрессивности.

Россия может шалить, когда твердо знает, что оппонент будет действовать по протоколу. А если они начнут нас копировать? Ведь Москва упорно доказывает Западу: Россию нельзя переубедить дипломатией. Поэтому у американского переговорщика Уэнди Шерман не было шансов договориться с замминистра Сергеем Рябковым. Если Россия все же докажет, что эскалация эффективнее, для нас начнётся Парк Юрского периода.

Москва эскалирует требования до крещендо: "Дайте нам все и сейчас!" При этом Москва понимает, что "все и сейчас" невозможно. Максимализм сужает поле компромиссов, загоняя Россию в угол. Угроза в ответ на американское "Нет!" разместить российскую военную инфраструктуру на Кубе и в Венесуэле выглядит уже жестом отчаяния.

Используя Украину в качестве предмета торга, Россия толкнула украинцев еще дальше в объятия своего соперника. Около 50% украинцев готовы противостоять России- агрессору, из них треть готовы противостоять с оружием в руках. И как их теперь убедить, что мы с ними один народ?

В какой степени россияне поддержат путинский способ подтвердить российское величие и свою правоту? Ведь за превращение России в "Крепость" придется платить. Как платил СССР. Мы знаем, как это закончилось. Напомню, что Левада-центр (провозглашенный иноагентом) утверждает, что две трети (66%) россиян хотели бы видеть Россию не милитаристской державой, а “страной с высоким уровнем жизни, пусть и не одной из самых сильных стран в мире".

Запад вынужден обсуждать, как ударить по российской экономике. Возможный удар смягчает то, что там не хочется себе делать больно. У России мощнейшая лоббистская машина внутри либеральных демократий, и она пока работает. Но своим рыком Россия пробуждает у коллективного Запада забытый рефлекс самозащиты. И вскоре западные лоббисты Москвы могут стать тамошними "иноагентами".

Сейчас, когда Америка сказала России "Нет!", а Москва отказалась от компромиссов, возникла пауза. Кремль ожидает контрпредложений от США и НАТО. Но ведь все уже сказано! Пауза нужна президенту Путину, чтобы решиться. Мы подошли к черте, за которой либо российское возмездие за отказ играть в ее игру и прыжок в пропасть, либо отступление. Но ведь отступление всегда унизительно- не так ли?