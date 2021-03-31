Активизация оккупантов на Донбассе: Пентагон и Госдеп поддержали Украину

В Министерстве обороны США выразили обеспокоенность из-за эскалации на Донбассе, а в Госдепартаменте выступили в поддержку Украины.

В частности, в Пентагоне обвинили Россию в "дестабилизирующих действиях, которые сводят на нет" договоренности о перемирии. С таким заявлением 31 марта на брифинге выступил пресс-секретарь оборонного ведомства Джон Кирби, передает агентство "Интерфакс-Украина".

В частности, он отреагировал на гибель четверых украинских военных.

"Я бы сказал, мы озабочены недавней эскалацией российской агрессии на востоке Украины, включая нарушение перемирия от июля 2020, что привело к смерти четырех украинских солдат 26 марта и ранению еще двоих", – сказал Кирби.

Также в Минобороны прокомментировали отчеты о передвижениях российских войск возле границ Украины.

"(Мы) обсуждали нашу озабоченность этой растущей напряженностью и нарушениями перемирия, а также региональную напряженность, с союзниками по НАТО", – отметил пресс-секретарь.

Он предположил, что этот вопрос обсуждался во время телефонного разговора между председателем комитета начальников штабов Вооруженных сил США с начальником российского Генштаба.

В то же время состоялись переговоры между министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД рассказал своему американскому коллеге о систематическом обострении с российской стороны ситуации на Донбассе, в том числе и о гибели четверых бойцов ВСУ.

В свою очередь Блинкен заверил, что США внимательно следят за действиями России и продолжат поддерживать Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности.

Напомним, что 26 марта в зоне проведения Операции Объединенных сил 26 марта российские террористы устроили минометный обстрел. В результате погибли четверо защитников Украины, еще двое получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились многочисленные видеозаписи о перемещении российской военной техники к границе с Украиной.