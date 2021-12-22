Адвокат Порошенко вызывает свидетелями по 'угольному делу' президента и нардепов

Адвокат пятого Президента Петра Порошенко, подозреваемого в госизмене, вызывает свидетелями в так называемом "угольном деле" президента Владимира Зеленского. Также он вызывает главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию, вице-премьера Ирину Верещук, народных депутатов из монобольшинства Даниила Гетманцева, Марьяну Безуглу и Федора Вениславского.

Соответствующее ходатайство подал адвокат Игорь Головань, сообщает "Европейская Солидарность". Адвокат надеется, что политики добровольно явятся в следственные ДБР.

"Как адвокат Петра Порошенко подал ходатайство о допросе в качестве свидетелей по так называемому "угольному делу" (производство 2201613000000212, позавчерашнее "сообщение о подозрении") группы граждан, которые неоднократно публично заявляли, что им вроде известно факты совершенных Петром Порошенко правонарушений", - пишет Головань в Facebook.

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"Просьба следователей немедленно допросить, конечно же, предупрежденных об уголовной ответственности за дачу ложных показаний: Владимира Зеленского, Арахамию Давида Григорьевича, Верещук Ирину Александровича, Гетманцева Даниила Александровича, Безуглого Марьяну Владимировну, Вениславского Федора Владимировича", - сказал адвокат.

"Надеюсь, эти законопослушные граждане добровольно явятся к следователям ДБР и дадут правдивые свидетельства об известных им обстоятельствах дела" – резюмирует Игорь Головань.