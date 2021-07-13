Адвокат Порошенко: дело по иску Порошенко по "пленкам Бигуса" рассмотрит Верховный Суд

Дело по иску пятого президента Петра Порошенко к президенту Владимира Зеленского и возглавляемой Денисом БИГУС ОО "ТОМ 14" рассматривать Кассационный суд в составе Верховного Суда Украины.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Игорь Головань. Соответствующее решение, по его словам, принято 12 июля.

"Дело Бигуса-Зеленского передано в Верховный Суд. Окружной административный суд города Киева в составе судьи Добрянского Я.И. постановлением от 12 июля 2021 по делу №640/19158/21 передал по подсудности на рассмотрение Кассационного административного суда в составе Верховного Суда административное дело по иску Петра Порошенко в возглавляемой Денисом Бигусом Общественной организации "ТОМ 14" и Президента Украины Зеленского об обязательствах опубликовать оригиналы "прослушек Медведчука", – написал Головань.

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"После публикации текста искового заявления некоторые удивлялись, почему мы направили иск в ОАСК, ведь административные иски к Президенту должен рассматривать Верховный Суд? Наша история несколько сложнее, ведь противоправные деяния по нашему убеждению совместно и скоординировано совершают Президент и общественная организация", – отмечает Головань.

Как известно, адвокаты пятого Президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко подали иск к Зеленскому с требованием признать противоправным сокрытие от общества "прослушек" и обязать обнародовать все так называемые "записи Бигуса" в первоначальном виде.

"Бигус должен опубликовать все "пленки". Интервью Зеленского каналу 1+1 ярко подтвердило очевидное предположение о причастности президентского офиса к видео BIHUS info с так называемыми "пленками Медведчука". Не осталось сомнений и в том, что акция BIHUS info направлена не против Медведчука и его собеседников, а исключительно против Петра Порошенко", – сообщил Головань 7 июля.