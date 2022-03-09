Адские цифры потерь для орков
Немного посчитаем на сегодня - пользуясь нашими данными и данными закрытых источников в рф.
Во вторжении была задействована группировка около 200 тысяч человек.
Потери агрессора на утро 14 дня войны:
Убитыми - 10 235 (регулярных сил) + 2400 ( из состава ЧВК действующих вместе с врагом) итого около = 12 635 ( по данными внутреннего инсайдера в РФ)
Ранеными – около 35 000
Пленными – около 3 000
Итого потери воинских сил рф, участвующих в агрессии = около 50 635 человек.. из 200тыс. 25%
Про танки и самолеты не пишу.. это регулярно есть в прессе.
А из цифр по потерям личного состава русского агрессора ясно видна перспектива оставшихся оккупационных сил.
Эй, русские орки, вы несете нам много горя – вы убиваете наших граждан.. но просто посмотрите цифры – вы, хоть и с промытыми мозгами, но не настолько тупые.. Вы все вернетесь домой или в гробах, или калеками.
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