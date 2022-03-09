Прослушивание новости на данный момент не доступно

Немного посчитаем на сегодня - пользуясь нашими данными и данными закрытых источников в рф.

Во вторжении была задействована группировка около 200 тысяч человек.

Потери агрессора на утро 14 дня войны:

Убитыми - 10 235 (регулярных сил) + 2400 ( из состава ЧВК действующих вместе с врагом) итого около = 12 635 ( по данными внутреннего инсайдера в РФ)

Ранеными – около 35 000

Пленными – около 3 000

Итого потери воинских сил рф, участвующих в агрессии = около 50 635 человек.. из 200тыс. 25%

Про танки и самолеты не пишу.. это регулярно есть в прессе.

Видео дня

А из цифр по потерям личного состава русского агрессора ясно видна перспектива оставшихся оккупационных сил.

Эй, русские орки, вы несете нам много горя – вы убиваете наших граждан.. но просто посмотрите цифры – вы, хоть и с промытыми мозгами, но не настолько тупые.. Вы все вернетесь домой или в гробах, или калеками.

Шановнi українці, бережiть себе та Україну!