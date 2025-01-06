'Здесь были девушки': на стенах бомбоубежища в Германии нашли 'привет' от украинских остарбайтерок

На стенах бомбоубежища в Германии историки нашли "привет" от украинских остарбайтерок. Краеведы общественной организации "После тишины" узнали о судьбе девушек из Черкасской области, вывезенных на принудительные работы в Рейх во время Второй мировой войны.

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Исследователи обратились к заведующей школьным музеем села Мокрая Калигорка Людмилы Дидук после того, как на стенах старого бомбоубежища немецкого Гревенброха были найдены от руки написанные фамилии 14 жительниц ее села. Женщина рассказала Суспільному, как идет исследование тревожной находки.

Заведующая музеем Людмила Дидук рассказала, что в коллекции лицея села Мокрая Калигорка есть тетради с чернильными прописями, старинная одежда и военные артефакты. "Очень много исследований мы проводим. Последнее, над которым начали работать, это об остарбайтерах", – отметила она.

Известно, что остарбайтерами называли людей, увезенных нацистами с восточных оккупированных территорий на принудительные работы в Германию. В целом, по подсчетам специалистов, с конца 1941-го по начало 1944 года из Украины в Третий рейх было вывезено 2,4 млн наших соотечественников. И вывозили в основном девушек, пишет Укринформ.

Фото с надписями на стене немецкого бомбоубежища стало причиной нового исследования, подчеркнула Людмила Дидук. "Немецкие исследователи нашли надпись, которую оставили там украинские остарбайтерки. Вот вопрос, как они сохранились", – говорит заведующая музеем.

Надписи обнаружили немецкие эксперты на стене старого бомбоубежища в октябре 2024 года. Украинский историк Андрей Усач рассказал, чтобы узнать больше, исследователи из Германии обратились к возглавляемой им общественной организации "После тишины".

"Тема принудительного труда – одна из таких, с которыми мы работаем не первый год. Сложнее всего – идентифицировать людей. Ведь там были только фамилии и инициалы имени. Мы обратились к Людмиле, которая работает в мокрокалигорском музее", – отметил историк.

На стене было найдено 14 имен, судьба которых восемьдесят лет была неизвестна. "Дали зов по всем населенным пунктам нашей общины. Сейчас идет поиск. Некоторые имена открыты уже, исследованы", – сообщил Усач.

Чтобы найти информацию о принудительно вывезенных на работу в Германию девушках Людмила Дидук подняла архивы местного сельсовета. "Я всех выписала остарбайтеров по Мокрой Калигорке, по Сухой Калигорке. Сразу делаю исследование, сколько людей проживало на момент, 1944-1946 года. Все я подсчитала", – подчеркнула она.

В ходе исследования удалось узнать информацию о судьбе пятерых упомянутых на стене украинок. "В том городе было размещено бомбоубежище ткацкой фабрики и возможно девушки эти там работали. И у меня есть такое мнение, что там они возможно и проживали", – предположила заведующая музеем в Мокрой Калигорке.

Андрей Усач отметил, что их организация обратилась в черкасский архив по исследованию "фильтрационных дел".

"Все вывезенные рабочие проходили так называемую фильтрацию. Пока мы нашли на трех девушек фильтрационные дела. Эти женщины работали не в этом Грехенбройхе, а в соседних городках. Они говорили, что перед наступлением армии союзников, их начинали возить по всей Германии. Очевидно, в какой-то из этих переездов, они скрывались в этом бомбоубежище", – добавил историк.

Биографию других женщин Людмила Дидук будет исследовать вместе с местными школьниками. Для этого в школе была организована специальная экспедиция.

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