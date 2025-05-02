У человека и осьминога был общий предок: интересное исследование

Осьминоги уже давно удивляют ученых, однако не только гибкостью и причудливой внешностью, но и невероятными интеллектуальными способностями. Благодаря новому открытию эти морские существа стали еще ближе к нам, чем мы могли представить.

Видео дня

Исследование, опубликованное в New Scientist, предполагает: люди и осьминоги могут иметь общего предка, жившего более полумиллиарда лет назад. Именно от него берет начало путь к сложному мозгу и высокому уровню когнитивных функций. Детали рассказало издание Daily Galaxy.

Генетический прорыв: микроРНК как ключ к разуму

В центре открытия – микроРНК, небольшие молекулы, регулирующие активность генов. Команда ученых под руководством Николауса Раевского из Центра молекулярной медицины имени Макса Дельбрюка обнаружила, что головоногие моллюски, в том числе осьминоги, имеют необычно богатый набор генов микроРНК.

Это "массовое расширение репертуара микроРНК", как его назвали ученые, явилось вероятной основой для развития высокофункционального мозга осьминогов. Оно позволило создавать разнообразные типы нейронов, сложные нейронные сети и, в конце концов, развитое поведение, которое раньше считалось характерным только для позвоночных.

Два пути – одно решение

Наиболее впечатляющим в этой истории является то, что как у человека, так и у осьминога сложность мозга появилась независимо, по сути, параллельно. Это явление называют конвергентной эволюцией, когда разные биологические виды приходят к схожим решениям, развиваясь отдельно. И самое сходство в использовании микроРНК свидетельствует: природа неоднократно "изобретает" эффективные способы создания сложного мозга.

Иначе говоря, то, что мы привыкли считать уникально человеческим – интеллект, гибкость мышления, обучаемость – может возникать разными путями, но с подобной молекулярной основой.

Что это значит для науки и нашего мировоззрения

Это исследование изменяет представление о разуме в животном мире. Осьминоги, уже продемонстрировавшие способность решать головоломки, запоминать и даже проявлять эмоциональные реакции, теперь получили генетическое оправдание своей "умности". Мы больше не можем смотреть на них как на экзотических обитателей глубин – они становятся полноправными участниками великой эволюционной истории разума.

В известном смысле это открытие приближает нас к пониманию универсальных принципов развития интеллекта. Оно подсказывает: возможно, Вселенная не так уж безразлична к разуму. И если жизнь где-то еще существует – не исключено, что она тоже, придерживаясь подобных биохимических стратегий, могла прийти к сложному, мыслящему мозгу.

Ранее OBOZ.UA публиковал информацию от ученых, исследовавших феномен изменения цвета воды в океане.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.