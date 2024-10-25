Цена билета – 210 тысяч долларов: китайская Deep Blue Aerospace запустит туристов в космос в 2027 году

Компания Deep Blue, базирующаяся в восточной провинции Цзянсу, объявила, что планирует начать запуск платных клиентов в суборбитальный космос в 2027 году. Билет будет стоить около 210 тысяч долларов США по текущему курсу.

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Согласно заявлению компании, они обещают за такую стоимость не только краткий опыт невесомости. Это будет всестороннее многосенсорное космическое путешествие, которое останется в памяти на всю жизнь, – пишет space.com

"Они почувствуют необъятность и тайну Вселенной и увидят великолепный ландшафт вне Земли", – обещают представители Deep Blue.

В этом заявлении также представлены рендеры системы суборбитальных космических полетов Deep Blue – многократной ракетно-капсульной комбинации, похожей на New Shepard Blue Origin, которая на сегодняшний день совершила восемь суборбитальных полетов с экипажем, последний состоялся 29 августа этого года.

New Shepard может вместить шесть пассажиров. Они почувствуют несколько минут невесомости и могут увидеть Землю на фоне тьмы космоса во время полета, который длится 10-12 минут от старта до приземления капсулы. Суборбитальные миссии Deep Blue Aerospace, вероятно, будут схожими.

Однако будущим клиентам еще нужно немного подождать. Компания, основанная в 2017 году, потратит еще несколько лет на разработку и тестирование своей системы суборбитального космического полета.

"Комбинация космического корабля и ракеты также пройдет десятки испытаний в 2026 году, чтобы обеспечить безопасность и надежность суборбитальных пилотируемых путешествий, и официально приступит к коммерциализации суборбитальных путешествий в 2027 году", – заявили представители Deep Blue.

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