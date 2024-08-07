Так защищают спутники в космосе: раскрыт интересный факт о купальниках на Олимпиаде-2024

В купальниках пловцов, участвовавших в парижской Олимпиаде-2024, использовали технологию защиты, подобную спутникам в космосе. Наряды спортсменов были покрыты специальным водоотталкивающим средством, что также оберегает летательные аппараты от воздействия жесткого солнечного излучения и экстремального холода.

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Модерная одежда была создана в результате коллаборации двух брендов Lamoral и Speedo, сообщает Space.com. Основная цель компаний – создать форму для плавания, в которой спортсмены могли бы легче "скользить" по бассейну.

Старший вице-президент Speedo, Саймон Брекон отметил, что главной миссией разработки было расширить границы дизайна купальников с помощью инноваций. Поэтому эксперты применили специализированное покрытие, которым пользуются инженеры-конструкторы при создании спутников. Новая особенность спортивного наряда для пловцов уменьшила трение и сопротивление в воде, что со своей стороны улучшило гидродинамику.

"Когда вы видите, как спортсмены ныряют или вылезают из воды, они блестят, потому что вы видите, как капли воды стекают с них. И это действительно касается водоотталкивающих свойств, которые мы используем", – отметила Кура Лавеццо, руководитель отдела инноваций Speedo .

Пловцы, участвующие в Олимпиаде этого года, отметили, что от выбора технического костюма зависит их успех в соревнованиях. По словам спортсмена Райана Мерфи, ему удается гораздо быстрее преодолеть дистанцию от стены до стены бассейна в инновационном купальнике, чем в тренировочном наряде. В привычной одежде его движение замедляется примерно на секунду каждые 50 метров, что может полностью отделить его от золотой медали.

Ранее OBOZ.UA рассказал об интерактивной карте, сделанной из космоса, позволяющей исследовать и увеличивать спортивные арены Парижа в течение Олимпиады-2024.

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