Создан первый в истории молекулярный атлас сосудов мозга: это поможет в лечении опухолей и инсульта

Группе ученых удалось создать атлас кровеносной системы мозга человека, который в будущем поможет в лечении опухолей и инсульта. Эта схема охватывает период от раннего развития до взрослого человека и включает изменения, вызванные различными заболеваниями мозга.

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Молекулярный атлас позволяет заглянуть в каждую клетку головного мозга. Об этом сообщает портал MedicalXpress.

Международный консорциум ученых под руководством University Health Network в Торонто и Цюрихском университете обнаружил, что эндотелиальные клетки, обеспечивающие реактивность сосудов за счет сужения и взаимодействия между кровотоком на окружающими тканями, ведут себя по-разному в зависимости от возраста человека.

Также ученые убедились, что сосудистая система мозга, в частности, клетки кровеносных сосудов и гены, важны для надлежащего функционирования здорового мозга раннего развития и взрослого мозга, а также при различных заболеваниях мозга, таких как опухоли, инсульт и пороки развития сосудов мозга.

Автор-корреспондент исследования доктор Томас Уэлкли отмели, что эта разработка расширит представление о нормальном функционировании сосудистой системы мозга человека и откроет двери для будущего лечения.Для создания атласа авторы исследования проанализировали последовательности генов путем секвенирования РНК более 600 тысяч тканевых клеток из 117 образцов.

По мнению ученых, эти клетки могут играть более важную роль в здоровье человека, чем считалось ранее. В частности, исследователи показали разницу между сосудистой системой мозга и других органов. Также они отследили, что после возникновения болезни кровоток мозга становится более похожим на сосудистую систему органов чувств.

Исследователи отметили, что такое открытие дает возможность дальнейших исследований кровеносных сосудов мозга и их взаимодействия с иммунной системой, а также закономерности роста опухолей в этом органе.

Напомним, новое исследование показало, что размер мозга не увеличивается пропорционально размеру тела у больших животных. Поэтому ученые опровергли распространенный миф.

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