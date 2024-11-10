Ракета SpaceX-31 отправила в космос проект, созданный украинскими школьниками. Видео

Ракета американского миллиардера Илона Маска SpaceX-31 отправила на Международную космическую станцию научный проект, созданный школьниками Львовской области. Запуск состоялся 4 ноября с мыса Канаверал в штате Флорида в США.

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Об этом сообщили на Facebook-странице Министерства образования и науки Украины. На борту был проект победительниц Всеукраинского конкурса школьных космических экспериментов – школьниц из Сколевского ЗЗСО I-III ступеней № 2 имени Стефании Витрук.

Эксперимент украинских одиннадцатиклассниц Виктории Кавчак и Виктории Батько называется "Получение гидрогелей биомедицинского назначения в условиях микрогравитации".

В комментарии Суспільному школьницы рассказали, что работали над проектом гидрогелей несколько месяцев.

"Мы выбрали именно гидрогели, тем более, что они сейчас в Украине активно используются в связи с войной. С помощью них можно остановить кровотечение, а также залечить разные раны", – рассказала Виктория Кавчак.

Виктория Батько добавила, что проект – это минилаборатория с экспериментальными веществами. "На Международной космической станции астронавты будут исследовать наше вещество. А после того, как пробирка прилетит уже к нам, мы сможем сами ее исследовать", – сказала школьница.

Ученицы рассказали, что в условиях космоса гидрогели способны выполнять функции систем контролируемого выделения лекарств, субстрата для выращивания клеток или растений, осушителей, гидрогелевых мембран, датчиков влаги, а также могут останавливать кровотечения, заживлять раны.

Ученицы ездили проводить эксперимент в лаборатории Национального университета "Львовская политехника", где консультировались с учеными.

Затем проект был направлен на Всеукраинский конкурс школьных космических экспериментов. Сначала из ряда работ в Украине отобрали три. Из них американцы выбрали проект сколовских школьниц. Наконец, в начале ноября проект отправили на МКС из космического центра NASA.

Отметим, что Малая академия наук присоединилась к программе SSEP в 2021 году. Ранее участие в миссиях SSEP было доступно только школьникам из США. В настоящее время проект воспитанников МАН уже в третий раз полетел в космос.

Как сообщал OBOZ.UA, МОН определило шесть вузов, которые будут участвовать в проекте по созданию сети "Стартап-школа – инкубатор – акселератор". Заведения получат для этого финансовую поддержку от государства.

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