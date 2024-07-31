Облака, похожие на НЛО: в небе над Украиной заметили интересное природное явление. Фото

В небе над Украиной заметили редкое природное явление. Облака, очень похожие на НЛО, называют лентикулярными или линзообразными.

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Это удивительное явление снял и опубликовал в своем Facebook горный спасатель Василий Фицак на Ивано-Франковщине. По словам мужчины, природное явление было снято в селе Осмолода, расположенном в массиве Горганы.

Лентикулярные или линзообразные облака образуются на гребнях воздушных волн. Они наиболее распространены в районах с сильными ветрами и высокими горами. Ведь обычно лентикулярные облака появляются с подветренной стороны горных хребтов, а иногда за отдельными вершинами, на высоте от 2 до 15 км.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии УНИАН заявила, что на опубликованном Фицаком видео действительно видны тучи, несколько напоминающие лентикулярные, хотя это не совсем классический вариант такого типа облаков. "Определенная природа такого лентикулярного облака в этом видео присутствует", – подтвердила она.

Характерной особенностью этих облаков является то, что они не двигаются, сколь бы сильным ни был ветер, а зависают в воздухе как НЛО. И могут висеть на одном месте часами.

По словам синоптика, эти облака выглядят совершенно неподвижно, как замороженные во времени. "Они на каком-то одном месте стационируются и, соответственно, возникают, когда интенсивные потоки ветра обтекают какое-то препятствие. Чаще всего это горный массив, какая-то гора, какое-то плато", – пояснила Птуха.

Эксперт также отметила, что появление таких облаков может свидетельствовать о приближении какого-то атмосферного фронта. "Сейчас как раз у нас над Украиной такие интенсивные воздушные потоки с северных широт, проходит атмосферный фронт. Поэтому, конечно, такие облака могут образовываться. Но не в таких классических и масштабных проявлениях, как это характерно для них", – сказала Наталья Птуха.

Синоптик Укргидрометцентра подчеркнула, что лентикулярные облака – редкое явление, лишь некоторым их удается увидеть. "Но речь не о таких крошечных, как на видео, – на них, возможно, и не каждый обратит внимание. А масштабные, зависающие над вершинами, классические, большие лентикулярные, их редко у нас можно увидеть", – отметила Птуха.

Интересно, что пилоты самолетов пытаются держаться подальше от линзообразных облаков, чтобы избежать турбулентности. А вот дельтапланеристы, напротив, целенаправленно летят на них, чтобы поймать воздушный поток на несколько километров.

Некоторые верят, что лентикулярные облака образуются в местах особой силы, где есть изменения гравитации (силовых линий магнитного поля Земли) и мощный биомагнитный поток. Именно такие изменения и поток, мол, закручивают пары воздуха и образуют эти особые высококучевые облака.

Ранее OBOZ.UA писал, что в небе на Волыни зафиксировали редкое атмосферное явление – серебристые облака.

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