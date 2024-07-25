Невероятно, но факт. Четыре странных способа забеременеть, которые трудно объяснить даже ученым

Существует несколько способов забеременеть, которые трудно объяснить даже ученым. Рассмотрим четыре самых удивительных из них.

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Традиционно, чтобы забеременеть, яйцеклетка должна быть оплодотворена сперматозоидом во время периода менструального цикла. Но это не значит, что каждая беременность происходит именно так, пишет ScienceAlert.

Половой акт обеспечивает оптимальные условия для размножения. Но существуют также примеры женщин, забеременевших очень странным способом.

От анального секса

Хотя случаи беременности в результате анального секса невероятно редки, они встречаются. Но они встречались только у людей с репродуктивной аномалией, которая называется аномалией развития клоаки. Она встречается у одной из 50 тысяч девушек.

Клоака – это "общее отверстие" для мочеиспускания, дефекации и размножения. Обычно это наблюдается у рептилий, птиц и даже утконосов.

У человека специальная ткань делит клоаку на два или три отверстия (в зависимости от пола). Но в редких случаях эта ткань не полностью отделяет прямую кишку от влагалищной полости. В таких случаях это может позволить сперме проплыть через любое отверстие в стенке разделительной ткани до яйцеклетки для ее оплодотворения.

После орального секса

Забеременеть после орального секса невозможно. Однако был случай, когда молодая женщина, родившаяся без влагалища, пришла к врачам с жалобами на периодические боли в животе.

Исследования врачей обнаружили плод в ее матке. Боль была причиной начала родов. Ребенок появился на свет с помощью кесарева сечения.

Так как девушка родилась без влагалища, это исключало половой акт как способ зачатия. Выяснилось, что за 9 месяцев до родов она попала в больницу с ножевыми ранениями в живот. Раны были результатом ножевой потасовки между ней, ее ревнивым бывшим и новым партнером.

Выяснилось, что перед началом схватки она занималась оральным сексом с новым бойфрендом.

Во время операции по восстановлению желудка, сперма, которая на тот момент была в ее брюшной полости, перетекла в яйцеклетку и оплодотворила ее.

"Всплеск беременности"

Еще один способ забеременеть без полового акта – это "всплеск беременности". Такое странное название означает, что во время полового акта сперма попала на внешние половые органы, а оттуда – во влагалище и поплыла к яичникам.

Хотя этот способ забеременеть маловероятен, поскольку сперматозоиды не выживают более получаса вне организма.

Здоровые сперматозоиды плавают со скоростью до 5 мм в минуту, они выживают до пяти дней в женских половых органах.

Из сотен миллионов сперматозоидов, входящих во влагалище во время полового акта, где условия идеальны, только 200-300 достигают яйцеклетки. Это объясняет, почему бесплодная беременность такова редкость.

Ученые отмечают, что беременность из-за "всплеска" не может произойти из-за спермы в воде, скажем в горячей ванне или бассейне. Это связано с тем, что вода рассеивает сперму и разжижает семенную жидкость, которая обычно защищает сперму от жестких внутренних половых органов женщины и внешнего мира. Такие химические вещества, как хлор в воде, также быстро убивают сперму.

Беременность двойней

Организм имеет механизм, предотвращающий последующую беременность, когда женщина уже беременна. Этот природный блок действует даже для женщин, родившихся с двумя матками. Гормоны препятствуют овуляции и производят густую слизистую пробку, покрывающую шейку матки, чтобы сперма не продвигалась в матку к яичнику.

Но один сбой, который называется суперфетацией, разрушает эти правила. В этом процессе проявляется вторая беременность, когда первая уже развивается.

Это явление настолько редко, что ученые не до конца понимают, как это происходит. Большинство зарегистрированных случаев было у женщин, которые использовали ЭКО (экстракорпоральное, искусственное оплодотворение).

Две беременности происходят очень близко друг от друга, обычно в течение двух-четырех недель. Это значит, что малыши могут родиться одновременно, как близнецы.

Несмотря на разницу в гестационном возрасте, большинство из этих беременностей протекают нормально без осложнений.

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