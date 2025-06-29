Названы мелочи жизни, которые способны вести из себя любого: результаты исследования

Социальный опрос Talker Research выявил удивительно конкретные и понятные способы, которыми человека можно вывести из себя. Часто даже взрослые, эмоционально зрелые люди теряют контроль из-за самых незначительных раздражений.

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Лидирует в списке с 46% тот момент, когда мы видим врага на публике, за которым с 44% следует вызывающий панику стук во входную дверь. Об этом пишет журнал научных новостей Study Finds.

Третье место в списке самых распространенных раздражителей заняли нежеланные разговоры. Людей, говорящих с вами, когда вы отчаянно хотите тишины, 43% респондентов определили как главный триггер стресса.

Технологии, что неудивительно, играют главную роль в нашей современной симфонии тревожности. Поэтому 40% респондентов назвали медленный Wi-Fi основным фактором стресса. Для многих ничто не сравнится с наблюдением за этим маленьким вращающимся колесом, когда вы пытаетесь загрузить фильм или присоединиться к важному видеозвонку. При этом 35% заявили, что неожиданные телефонные звонки резко повышают уровень их стресса.

Наиболее интуитивно понятные выводы касаются звуков, от которых появляются мурашки по коже. Громкое жевание составляет 40%, что доказывает, что мисофония – ненависть к определенным звукам – жива и процветает в современном мире. Тяжелое дыхание кого-то поблизости регистрируется как стресс для 25% респондентов.

Опрос также выявил некоторые удивительно конкретные триггеры стресса , которые кажутся почти слишком реальными: "текстура носков", "алюминиевые банки", "не мыл голову два дня" и "пикающий звук по телевизору поверх нецензурной лексики" были среди самых уникальных ответов.

Как сообщал OBOZ.UA, ежедневный стресс способен влиять на нас так же незаметно, как солнце, под которым мы проводим слишком много времени. Сначала кажется, что все под контролем, но со временем накопленное напряжение дает о себе знать усталостью, бессонницей и раздражением.

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