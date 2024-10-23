'Назад в будущее'. Ученые раскрыли, что из культового фильма стало реальностью, а какие прогнозы остались фантастикой

Фильм "Назад в будущее" вышел на экраны в 1989 году. Тогда уникальный взгляд на 2015 год в киноленте казался поистине невероятным.

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Но прошло 35 лет с момента выпуска. Теперь ученые решили выяснить, насколько эта культовая классика действительно правильно рассказала об эволюции технологий? Что из культового фильма стало реальностью, а какие прогнозы остались фантастикой, пишет MailOnline.

В сценах, где главные герои фильма Марти Макфлай и Док Браун, прибывают в 2015 год (вторая часть ленты "Назад в будущее") мы видели летающие автомобили, ботинки со шнуровкой и некоторые крайне сомнительные варианты моды. И хотя DeLorean для путешествий во времени еще не стал реальностью, теперь учёные говорят, что фильм содержит больше научных фактов, чем выдумок, поскольку он предусмотрел некоторые современные технологии с чрезвычайной точностью.

Что из фильма "Назад в будущее" стало реальностью

Гарнитуры VR

Частью ныне распространенной технологии, которая тогда казалась чрезвычайно футуристической, является гарнитура VR, которую носят несколько персонажей на протяжении всего фильма.

Во время сцен в доме старого Марти Макфлая мы видим, как семья носит массивные пары очков от JVC, которые они используют для доступа в Интернет и звонков. Даже если они могут выглядеть немного старомодными, этот дальновидный прогноз действительно предшествовал выпуску первых коммерчески доступных гарнитур VR почти на 30 лет.

Голографические пленки

Другая сфера, в которой фильм показывает технологические инновации, появляется в короткой шутке вскоре после того, как Марти прибывает в будущее.

Прогуливаясь по футуристической долине Гилл, Марти встречает кинотеатр, где показывают "Челюсти 19", который запускает на улицу гигантскую голографическую акулу. Голографические выступления широко используются с середины 2000-х годов, когда музыканты от Элвиса до Тупака появляются после их смерти из-за голографической проекции.

С развитием технологий экраны стали больше и подробнее, благодаря чему голограммы выглядят еще более реалистичными. Симмулированные выступления сначала были трюками или небольшими частями больших декораций, но теперь распространились на целые шоу, поскольку голограммы стали дешевле. Abba Voyage, впервые запущенный в 2022 году, сочетает в себе голографическое шоу с живой музыкой и стал безумно популярным, продав более двух миллионов билетов только в 2023 году.

И хотя голограммы еще не широко используются в кинотеатрах, нетрудно представить, что что-то вроде "Челюстей 19" появится совсем скоро.

Мобильные платежи

Также фильм удивительно хорошо справляется с прогнозированием развития базовых технологий.

В фильме Марти просят пожертвовать на сохранение часовой башни Hill Valley на устройстве, которое очень похоже на современный iPad.

Позже в фильме злодей Бифф Таннен использует систему мобильных платежей для оплаты такси.

Да, сегодня это кажется обычным делом, но идея отправки денег через Интернет когда-то казалась чем-то фантастическим. PayPal, одна из крупнейших в мире онлайн-платежных систем, была основана только в 1998 году – спустя девять лет после выхода "Назад в будущее, часть II".

Биометрические системы

В нескольких моментах в фильме нам также показывают персонажей, использующих биометрическую идентификацию, например сканеры отпечатков пальцев. Сегодня почти каждый телефон оснащен сканером лица или отпечатков пальцев, используемым для разблокирования устройств, доступа к информации и даже авторизации платежей. Но только в 2004 году Pantech GI100 был запущен в качестве первого коммерческого телефона со сканером отпечатков пальцев.

Даже тогда эта технология вошла в мейнстрим только с выпуском iPhone 5S в 2013 году. Таким образом, прогноз "Назад в будущее" по использованию PayPal и Touch-ID до 2015 года был абсолютно точным.

В чем ошибся фильм "Назад в будущее"

Ховерборды

Пожалуй, самое большое разочарование – это что сценаристы ленты ошиблись по поводу ховербордов.

Когда Марти убегает от футуристических хулиганов 2015 года, он прыгает на ярко-розовый летающий ховерборд, на котором катается в увлекательной последовательности погони.

К сожалению, несмотря на надежду каждого ребенка, который смотрел этот фильм в детстве, современные попытки воспроизвести это культовое устройство не совсем оправдали своих обещаний.

В 2014 году калифорнийский архитектор Грег Хендерсон разработал подобную доску, летающую в воздухе, под названием Hendo Hoverboard. Доска использует четыре больших электромагнитных "двигателя зависания", чтобы толкать доску на несколько сантиметров от земли. Но из-за магнитной силы, необходимой для поднятия доски, Hendo можно использовать только на больших металлических листах, которые могут проводить электричество. Это означает, что свободные погони, показанные в фильме, просто невозможны.

Канадская компания Omni Hoverboards также попыталась воспроизвести эту технологию, прикрепив к доске шесть больших винтов. Посредством электромоторов эта доска может поднимать своего всадника в воздух и свободно летать. Благодаря усовершенствованным батареям эти доски могут нести своих пользователей в течение нескольких минут, но их радиус действия все еще ограничен менее 300 метров. И хотя это может быть удивительным, огромным беспилотником, на котором можно стоять, это все равно не тот тип ховерборда, на который могли надеяться поклонники фильма.

Летающие автомобили

Еще одна часть летающей технологии, в которой фильм серьезно ошибается, – это летающие автомобили.

В фильме предусмотрено, что к 2015 году летающие автомобили станут очень распространенными, но практичность персональных летающих автомобилей просто нереальна. Для большинства людей и правительств летающие автомобили просто слишком неэффективны, дороги и опасны, чтобы вкладывать в них деньги.

Но по всему миру есть несколько компаний, которые все еще преследуют мечту заполнить города летающими транспортными средствами. Например, VX4, разработанный британской компанией Vertical Aerospace, может доставить четырех пассажиров на расстояние до 150 км с крейсерской скоростью 240 км в час и гораздо тише вертолета.

В марте этого года правительство Британии объявило, что, по его мнению, к 2028 году летающие такси регулярно будут летать над нами, а к 2030 году, возможно, будут работать без пилота.

А компания Alef Aeronautics даже выпустила концептуальный дизайн автомобиля, которым можно было управлять улицами и летать в воздухе. Они утверждают, что производство электромобиля Model A должно начаться до конца 2025 года.

Хотя "Назад в будущее" не угадали с запуском летающих автомобилей на сегодня, все может измениться в течение следующих нескольких лет.

Клиники омоложения

Подобным образом то же самое может касаться и клиники омоложения, которую Док посетил в начале фильма.

Прибыв в будущее, Док говорит Марти: "Я пошел в клинику омоложения и получил полностью естественное восстановление! Они убрали несколько морщин, восстановили волосы, изменили кровь и добавили мне хорошие 30-40 лет к жизни. Они также заменили мне селезенку и толстую кишку".

Устранить некоторые морщинки и создать новую линию волос вполне по силам пластическим хирургам, но добавить даже несколько лет к нашей жизни остается невозможным. Но кто знает, что нас ждет дальше: возможно, уже через 35 лет идея посетить клинику омоложения не покажется такой абсурдной.

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