На Солнце зафиксировали наибольшее количество пятен за последние 22 года: в чем опасность и что такое число Вольфа

В среду, 7 августа на видимом диске Солнца присутствовало 12 групп пятен, а число Вольфа (числовой показатель количества пятен на Солнце) достигло 366. Это пока наивысшее значение в 25-м цикле солнечной активности и наивысшее значение за последние 22 года.

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Прогрессия количества солнечных пятен продолжает значительно опережать консенсус-прогноз 25-го солнечного цикла. Вероятность возникновения вспышек на всем солнечном диске сейчас составляет 99(С), 75(М), и 25(Х)% соответственно, а вероятность протонного события 20% пишет Earth Sky.

Количество пятен на Солнце (и связанное с ним число Вольфа) – один из главных показателей солнечной магнитной активности.

Что такое число Вольфа

Число Вольфа – это числовой показатель количества пятен на Солнце. Является одним из наиболее распространенных показателей солнечной активности.

Что такое солнечные пятна и чем они опасны

Солнечные пятна – это темные области сильных магнитных полей на поверхности Солнца размером с планету. Эти области солнца кажутся темнее, потому что они более холодные, чем их окружение. Центральная темная область, тень, имеет температуру около 3500 градусов Цельсия, в то время как окружающая фотосфера составляет около 5500 C, согласно данным Национальной службы погоды.

Хотя ученые не до конца понимают, как образуются солнечные пятна, исследователи принимают теорию, которую впервые предложил американский астроном Хорас Бебкок в 1961 году: солнечные пятна образуются под действием магнитного поля Солнца.

Магнитное поле в активных регионах солнечных пятен может быть примерно в 2500 раз сильнее земного. А это означает, что увеличивается риск дополнительных солнечных вспышек, которые могут повлиять на радиосвязь, электросети, навигационные сигналы и усугубляется опасность для космических кораблей и астронавтов.

При наблюдении Солнца используйте только специальные апертурные фильтры.

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