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На Солнце зафиксировали наибольшее количество пятен за последние 22 года: в чем опасность и что такое число Вольфа

Анна Боклажук
Наука
2 минуты
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На Солнце зафиксировали наибольшее количество пятен за последние 22 года: в чем опасность и что такое число Вольфа

В среду, 7 августа на видимом диске Солнца присутствовало 12 групп пятен, а число Вольфа (числовой показатель количества пятен на Солнце) достигло 366. Это пока наивысшее значение в 25-м цикле солнечной активности и наивысшее значение за последние 22 года.

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Прогрессия количества солнечных пятен продолжает значительно опережать консенсус-прогноз 25-го солнечного цикла. Вероятность возникновения вспышек на всем солнечном диске сейчас составляет 99(С), 75(М), и 25(Х)% соответственно, а вероятность протонного события 20% пишет Earth Sky.

На Солнце зафиксировали наибольшее количество пятен за последние 22 года: в чем опасность и что такое число Вольфа

Количество пятен на Солнце (и связанное с ним число Вольфа) – один из главных показателей солнечной магнитной активности.

Что такое число Вольфа

Число Вольфа – это числовой показатель количества пятен на Солнце. Является одним из наиболее распространенных показателей солнечной активности.

Что такое солнечные пятна и чем они опасны

Солнечные пятна – это темные области сильных магнитных полей на поверхности Солнца размером с планету. Эти области солнца кажутся темнее, потому что они более холодные, чем их окружение. Центральная темная область, тень, имеет температуру около 3500 градусов Цельсия, в то время как окружающая фотосфера составляет около 5500 C, согласно данным Национальной службы погоды.

На Солнце зафиксировали наибольшее количество пятен за последние 22 года: в чем опасность и что такое число Вольфа

Хотя ученые не до конца понимают, как образуются солнечные пятна, исследователи принимают теорию, которую впервые предложил американский астроном Хорас Бебкок в 1961 году: солнечные пятна образуются под действием магнитного поля Солнца.

Магнитное поле в активных регионах солнечных пятен может быть примерно в 2500 раз сильнее земного. А это означает, что увеличивается риск дополнительных солнечных вспышек, которые могут повлиять на радиосвязь, электросети, навигационные сигналы и усугубляется опасность для космических кораблей и астронавтов.

При наблюдении Солнца используйте только специальные апертурные фильтры.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о гиперактивном солнечном пятне, которое в третий раз вернулось к Земле.

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