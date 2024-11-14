На ракете SpaceX Илона Маска нарисовали мем с бананом, который не все поймут: проверьте себя. Фото

Компания Илона Маска выкатила верхнюю степень шестого корабля Starship высотой 50 метров на стартовую площадку на своей базе Starbase в Южном Техасе для испытаний перед стартом, запланированным на 18 ноября. И хотя Starship всегда вызывает восхищение у поклонников ракет, на этот раз все, о чем они могут говорить – это банан.

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В социальной сети X компания поделилась фотографиями первой ступени ракеты, одна из которых – это немалый план с банановой наклейкой у створок ракеты, как намек на шутку о "банане для масштаба". На наклейке изображен живой анимированный улыбающийся банан, держащий в руке свою крошечную копию, пишет Space.com.

Шутка "банан для масштаба" – это мем, возникший как шутливый способ показать размер объекта, сравнивая его с бананом. Шутка основывается на идее, что банан является общеизвестным и относительно стандартным объектом, поэтому он может дать приблизительное представление о масштабе, когда нет измерительных инструментов, поясняют на mashable.com.

Шутка о "банане для масштаба" также стала популярным способом показать размер ракет, космических кораблей или других массивных объектов, особенно потому, что ракеты, как известно, трудно представить с точки зрения размера только по фотографиям. "Измеряя" ракеты или космические корабли "бананами", люди могут иронично подчеркнуть абсурдность использования такого неточного объекта для описания чего-то столь великого.

Это еще один пример того, как любитель мемов, генеральный директор SpaceX Илон Маск развлекается со Starship. Во время подкаста с Джо Роганом миллиардер рассказал, что решил сделать Starship островерхим после просмотра фильма "Диктатор".

Очевидно, это отсылка к шутке "банан для масштаба", которую любят делать инженеры и другие аэрокосмические специалисты, включая генерального директора United Launch Alliance Тори Бруно. На сайте reddit.com тоже создали обсуждение с этой наклейкой, подписав пост: "Бананы SpaceX больше банан ULA".

Пользователи включились в игру и оставили много своих шутливых комментариев:

"Инженер SpaceX: "Это средняя длина и обхват бананов, найденных в SpaceX" *все кивают в знак согласия* Абсолютно!"

"Честно говоря, было бы очень смешно, если бы SpaceX и ULA договорились о стандартном банане. Быстрый путь к распознаванию уровня Смута"

"Понятно, что есть 2 банана"

"Это метрический банан. ULA использовала имперскую метрическую систему"

Напомним, что Starship является самой большой и мощной ракетой, когда-либо построенной. Транспортное средство состоит из верхней ступени – известного как Starship или просто "Корабль" – и огромного ускорителя первой ступени под названием Super Heavy. Когда эти два элемента сложены один на один, высота ракеты составляет около 122 метров. Обе ступени Starship предназначены для полного и быстрого многократного использования, что, по мнению SpaceX, станет прорывом, откроющим новую эру космических полетов и исследований.

Ранее OBOZ.UA рассказывал SpaceX Маска опубликовали огненное видео морской посадки ускорителя ракеты Starship.

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