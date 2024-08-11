Котенка с четырьмя ушами, которого обнаружили в США, назвали генетическим чудом. Фото

Довольно часто генетические особенности придают зверям необычный внешний вид. Недавно в приют True Rescue, который находится в городе Маунт-Джульет, что в США, попало несколько котят, один из которых имеет четыре уха.

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Как сообщает IFLScience, животное появилось в заведении в возрасте 8-9 недель. Из-за уникальной внешности работники организации назвали нового подопечного Аудио.

В приюте True Rescue отметили, что специалисты обязательно проведут обследование состояния здоровья котенка, однако они считают, что дополнительная пара органов слуха никак не повлияет на его жизнедеятельность.

"Мы полностью проверим его у ветеринара, но, насколько мы знаем, внутреннее ухо абсолютно нормально и не будет вызывать никаких проблем, кроме наличия дополнительных клапанов, которые нужно чистить!" – сообщили члены организации.

Несмотря на то, что подобная патология встречается очень редко, несколько лет назад в Турции родилась четырёхухая кошка, которую назвали Мидас. Хозяйка животного отметила, что генетическая особенность вовсе не препятствует полноценному функционированию домашнего питомца, поэтому работники True Rescue убеждены, их подопечному не придется избавляться от своей уникальности.

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