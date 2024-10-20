Когда ураганы называют женскими именами, а когда – мужскими

Всемирная метереологическая организация (ВМО) стала называть ураганы обычными именами для облегчения коммуникации. Но почему одни ураганы называют женскими, а другие – мужскими именами?

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Исследователи обнаружили, что ураганы с женскими именами вызывают гораздо больше смертей. Основной причиной такого эффекта ученые называют то, что штормы с женскими именами воспринимаются как менее угрожающие, пишет MailOnline. Но на самом деле название урагана не имеет ничего общего с его интенсивностью. Имена назначаются в алфавитном порядке.

Об этом утверждают американские ученые, исследовавшие штормы с 1950 по 2012 год. В своем исследовании они попросили людей оценить угрозу названых штормов и выяснили, что люди считают женские имена менее угрожающими. А когда у урагана есть мужское имя, то люди относятся к нему более настороженно.

Анализ ученых показывает, что изменение названия сильного урагана с мужского Чарли на женское Элоиза может увеличить количество погибших чуть ли не втрое.

Однако в действительности имена для ураганов выбираются не по принципу их ожидаемой силы, а в алфавитном порядке. Поскольку в английском алфавите 26 букв, и 5 из них не используются, из-за редкости имен на эти буквы (Q, U, X, Y и Z), то списки составляют из 21 названия. Имена используют в алфавитном порядке: первый ураган в сезоне называют по имени, которое начинается на А, второй – на В и далее по списку.

"Проблема в том, что название урагана не имеет ничего общего с его интенсивностью. Имена назначаются произвольно на основе предварительно определенного списка чередующихся мужских и женских имен. Если люди на пути сильного шторма оценивают риск на основе его названия, то это потенциально очень опасно", – объясняет ведущий автор исследования Киджа Юнг, докторант маркетинга в Университете Иллинойса.

Ранее ураганам в США давали только женские имена, метеорологи другой эпохи считали эту практику целесообразной ввиду непредсказуемой природы штормов. Однако в конце 1970-х годов, в связи с повышением осознания сексизма в обществе, была принята альтернативная система названий ураганов с использованием мужских и женских имен.

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