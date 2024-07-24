Исследователь объяснил смертельную опасность копания ям на пляже: многие люди этого не осознают

Во время отдыха у воды, дети, а иногда и взрослые, любят выкапывать ямы в песке, превращая процесс в интересную игру. Однако большинство из них и не предполагают, что это развлечение может иметь смертельные последствия.

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Исследователь прибрежных наук Стивен Лезерман объяснил, что поверхность сухого песка является хрупкой и недостаточно устойчивой, поэтому отверстие, которое вы сделаете на пляже, может легко обвалиться. Ежегодно количество погибших от оползней осадков значительно больше, чем от нападений акул, пишет ScienceAlert.

Песчаные пляжи покрыты маленькими частями природного материала, каждая из которых имеет размер от 0,06 до 2 миллиметров в диаметре. По словам исследователя, в зависимости от состава породы меняется ее вес и плотность. Самым распространенным покровом на побережьях является кварцевый песок, преимущественно состоящий из диоксида кремния. Его вес в сухом состоянии около 41 кг на 0.028 метра кубического. Однако большинство пляжей содержат смесь минералов в составе песка, которые придают ему коричневый оттенок и увеличивают массу до 59 килограммов.

Рыхлая порода в сухом состоянии образует небольшие насыпи с наклоном около 33 градусов, которые называют углом природного откоса, при котором маленькие части остаются стабильными из-за силы трения.

Песок остается наиболее устойчивым во влажном состоянии, поскольку поверхностное натяжение между его составляющими и водой удерживает породу в вертикальном положении. Однако, как только материал высыхает, отверстие, которое вы сделали, быстро разрушится.

Песчаная поверхность не стабильна

Если вы раскопаете слишком глубокую яму в сухом песке, ее края начнут осыпаться от вашего веса. В процессе разрушения отверстия, хрупкая порода заполняет все пространство, не оставляя доступа к кислороду, поэтому если человек попадет в эту ловушку, на его спасение останется 3-5 минут.

Профессиональные спасатели выполняют операции по разблокированию тела, используя легкие доски, размещающие поперек отверстия, чтобы равномерно распределить вес. Важно, чтобы на момент спасения над обрушенной ямой находилось не более 3 человек, чтобы не усугубить ситуацию.

Для того чтобы не провоцировать рискованных ситуаций, исследователь прибрежных наук Стивен Лезерман советует не копать яму, которая будет больше высоты колена. Максимальная глубина отверстия не должна превышать 0,6 метра.

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