Играют очень важную роль: что за крошечные пятнышки на яблоках

Вы наверняка хоть раз в жизни присматривались к кожуре яблока и замечали на ней целую россыпь крошечных пятнышек, разбросанных по поверхности. Их можно увидеть даже на однотонных сортах зеленого окраса.

А задумывались ли вы, зачем нужны эти пятнышки? Ведь в природе нет ничего случайного. Все эволюционно возникло и развилось по какой-то определенной причине. И действительно, эти точки играют решающую роль в развитии растения. Подробнее о них рассказало издание IFL Science.

Они на самом деле являются мелкими губчатыми порами, которые расположены во внешней оболочке (эпидермисе) многих органов растений, включая плоды, стебли и даже древесную кору. Кстати, такие отметины можно увидеть не только на яблоках, но и на грушах, картофеле и стволах деревьев, таких как береза или вишня. Несмотря на свой неприметный вид, они выполняют жизненно важную функцию – обеспечивают газообмен между внутренними тканями растения и внешней средой.

В отличие от листьев, у которых есть устьица для газообмена, кожура некоторых плодов и кора обычно непроницаемы. Но это только на первый взгляд. Крошечные отверстия, расположенные по всей их поверхности, позволяют кислороду и углекислому газу проникать внутрь плода и выходить из него. Такое дыхание помогает растению контролировать уровень влажности в плодах.

Растения обмениваются кислородом и углекислым газом по-разному в зависимости от процесса. При фотосинтезе – химическом процессе, который используется для образования кислорода и сахаров – углекислый газ поглощается, перерабатывается и наружу выходит кислород. Но при этом в растениях происходит и клеточное дыхание, во время которого питательные вещества, такие как сахара, окисляются и превращаются в энергию, необходимую для роста.

Плоды растения осуществляют аэробное дыхание, необходимое для роста и созревания. И этот процесс, продолжается даже после сбора урожая. Хотя листья в основном обеспечивают фотосинтез растения, некоторые исследователи предполагают, что плодовые крапинки также участвуют и в фотосинтезе, обеспечивая проникновение солнечного света. Хотя это происходит и не так интенсивно, как в других частях растения, где такие точки отсутствуют.

Конечно, поскольку эти точки являются естественными отверстиями в поверхности плода, они могут стать и воротами для инфекций. Будучи наполненными влагой, они создают идеальную среду для размножения патогенных микроорганизмов, таких как бактерии и грибки. При определенных условиях, например, в теплой и влажной среде, такие отверстия могут инфицироваться, что приводит к заболеваниям плода.

