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Эти "мышцы" можно нарастить. Исследование показало единственную черту, присущую всем успешным людям

Анастасия Какун
Наука
1 минута
2,7 т.
Эти 'мышцы' можно нарастить. Исследование показало единственную черту, присущую всем успешным людям

Достичь успеха во всех делах – цель, к которой идет большинство людей. Результаты исследования показали, что умение быть гибким в каждой сфере жизни является важнейшим фактором получения собственной цели.

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По мнению профессора Гарвардской школы бизнеса Джозефа Фуллера, адаптивность – это единственная "мышца", которую может развить каждый. Умение приспосабливаться к изменениям, а не бояться их, присуще успешным людям, пишет New York Post.

Эти "мышцы" можно нарастить. Исследование показало единственную черту, присущую всем успешным людям

Четкая планировка работы и карьерного роста может быть полезна, если вы не зациклитесь на своих ожиданиях. Эксперт объясняет, что такое отношение к саморазвитию заставляет упускать много возможностей: "Вы игнорируете то, что вас мотивирует или интересует, и, в свою очередь, позволяете жестким ожиданием руководить вашей карьерой. Такой тип упрямства не заведет вас далеко".

Мысль ученого подтвердило исследование, проведенное LinkedIn. По его результатам, большинство всемирно известных компаний и корпораций ищут работников, которые способны подстраиваться к различным проблемам и изменениям, возникающим из-за стремительного развития искусственного интеллекта.

"Адаптивность – это самый лучший способ иметь свободу выбора прямо сейчас", – прокомментировала вице-президент LinkedIn Аниш Раман.

Эти "мышцы" можно нарастить. Исследование показало единственную черту, присущую всем успешным людям

Джозеф Фуллер считает, что гибкость является важным фактором достижения успеха, ведь никому не удастся развить собственное дело, не выходя из своей зоны комфорта: "В основе управления изменениями лежит наращивание "мышц" адаптации".

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