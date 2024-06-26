Эти 'мышцы' можно нарастить. Исследование показало единственную черту, присущую всем успешным людям

Достичь успеха во всех делах – цель, к которой идет большинство людей. Результаты исследования показали, что умение быть гибким в каждой сфере жизни является важнейшим фактором получения собственной цели.

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По мнению профессора Гарвардской школы бизнеса Джозефа Фуллера, адаптивность – это единственная "мышца", которую может развить каждый. Умение приспосабливаться к изменениям, а не бояться их, присуще успешным людям, пишет New York Post.

Четкая планировка работы и карьерного роста может быть полезна, если вы не зациклитесь на своих ожиданиях. Эксперт объясняет, что такое отношение к саморазвитию заставляет упускать много возможностей: "Вы игнорируете то, что вас мотивирует или интересует, и, в свою очередь, позволяете жестким ожиданием руководить вашей карьерой. Такой тип упрямства не заведет вас далеко".

Мысль ученого подтвердило исследование, проведенное LinkedIn. По его результатам, большинство всемирно известных компаний и корпораций ищут работников, которые способны подстраиваться к различным проблемам и изменениям, возникающим из-за стремительного развития искусственного интеллекта.

"Адаптивность – это самый лучший способ иметь свободу выбора прямо сейчас", – прокомментировала вице-президент LinkedIn Аниш Раман.

Джозеф Фуллер считает, что гибкость является важным фактором достижения успеха, ведь никому не удастся развить собственное дело, не выходя из своей зоны комфорта: "В основе управления изменениями лежит наращивание "мышц" адаптации".

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