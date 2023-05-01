Зачем выворачивать вещи перед стиркой: должна знать каждая хозяйка

Один из профессиональных советов по стирке, который игнорируют едва ли не чаще всего, это совет выворачивать вещи перед тем, как положить их в стиральную машинку. И зря. Этот простой лайфхак приносит массу преимуществ.

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OBOZREVATEL узнавал, почему это действительно важно. И как выворачивание поможет во время ухода за одеждой.

Больше всего загрязнений одежда, особенно контактирующая с телом, собирает именно на внутренней своей поверхности. Именно поэтому ее лучше стирать изнаночной стороной наружу.

Также это помогает сохранить окраску цветных вещей. Их поверхность меньше контактирует с внешней средой во время стирки и меньше страдает от действия моющего средства.

Трение во время стирки провоцирует появление катышков на ткани, особенно это касается трикотажа. В вывернутом состоянии трение лицевой стороны ткани сводится к минимуму. Также это уменьшает скорость вымывания принтов на, скажем, футболках.

Ну и наконец выворачивание помогает защитить декоративные элементы вещей. Такие как вышивка, стразы, накладные элементы и т.д.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему всегда нужно стирать новую одежду перед тем, как надевать ее.

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