Зачем гладильную доску застилают фольгой: гениальный трюк

Глажка – очень изнурительный процесс и многие из нас пытаются избегать его до последнего. Или применять интересные лайфхаки, чтобы упростить задачу.

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Одним из таких лайфхаков может стать использование обычной пищевой фольги в процессе ухода за вещами. Об этом способе рассказывает издание How Stuff Works.

Сразу стоит предупредить – гладить прямо на фольге нельзя. Это может испортить и вещь, и утюг. Применять этот предмет следует на гладильной доске.

Чтобы воспользоваться лайфхаком, необходимо отрезать большой кусок фольги, который покроет если не всю доску, то по крайней мере основную ее площадь. Разместить фольгу необходимо под чехлом, после чего пользоваться устройством, как обычно.

Принцип действия такого улучшения состоит в том, что фольга отражает тепло. Таким образом, вещь, которую вы гладите, будет подвергаться его действию одновременно с двух сторон и от этого разгладится быстрее. Фольгу после утюжки можно не вынимать из-под чехла доски. Но следует следить, чтобы она не мялась в процессе использования.

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