Вызывают восторг: имена женщин с сильной энергетикой

Каждое имя имеет свое значение, а некоторые эксперты утверждают, что даже количество букв оказывает влияние на энергетику имени. Конечно, нет никаких научных подтверждений того, что имена влияют на черты характера или судьбу человека.

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Но в народе говорят, что определенные женские имена обладают очень сильной энергетикой, притягивающей успех и победу. OBOZREVATEL проанализировал, какие имена принесут их обладательницам удачу и счастье.

Мария

Происходит от еврейского имени Мириам. Это одно из самых популярных женских имен, которое пришло в украинский язык от греческой интерпретации Мириам – Мария. С некоторыми вариациями – Мэри, Мари, Мерьем, Мариам, Марика – оно распространилось по странам Европы, Африки, Азии, а затем Америки.

По разным версиям имя означает "желанная", "печальная", "любимая", "отвергнутая". Марии обладают сильной волей и веселым нравом. Эти женщины очень независимы в принятии решения. Они добрые, милосердные и всегда придут на помощь. Маленькие Маши рано начинают проявлять упрямство и умение постоять за себя.

Виктория

Это имя имеет латинское происхождение и распространилось в начале нашей эры, в эпоху зарождения христианства. Виктория в римской мифологии – богиня победы. Неудивительно, что женщины с таким именем носят вспыльчивый, упрямый и непоседливый характер. Виктории всегда выполняют данные обещания и не бросают слова на ветер. В компании Виктории – настоящие лидеры, харизма и уверенность помогают им быть в центре внимания.

Кристина

Имя Кристина происходит из греческого языка и означает "христианка", "преданная Христу". Это очень популярное имя в Европе, странах Северной и Южной Америки.

Кристине свойственна жесткость характера и целеустремленность. С раннего детства проявляет наблюдательность и послушание. Она не изменит своим принципам и будет долго обдумывать, прежде чем принять решение. Кристину также характеризует спокойный, жизнерадостный и позитивный взгляд на жизнь.

Ярослава

Ярослава – это славянское имя, которое в дословном разборе означает "горящая слава" или "славящая весну". Ярославы – настоящие энерджайзеры и генераторы идей. Они ведут очень активную жизнь, обожают публичность, движение, новые знакомства, крупные компании и вечеринки. Эти женщины оказывают мощное влияние на окружающих из-за сильной энергетики. Ярославы редко впадают в уныние и знают, как наслаждаться жизнью.

Александра

Александра – женская форма греческого мужского имени, что означает "защитница людей". Этим женщинам действительно присущи мужские черты характера – мужество, стойкость, выносливость. Александры имеют крепкие нервы и не будут срываться по пустякам. От нее просто веет силой и уверенностью. Она всегда будет защищать слабых и стоять на стороне справедливости.

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