Vogue Czechoslovakia впервые в истории выпустил номер без фото на обложке в знак солидарности с Украиной

Модный глянец Vogue Czechoslovakia выразил солидарность украинскому народу, впервые выпустив обложку, на которой нет фотографии. Вместо нее редакторы поместили три коротких цитаты авторства Беко Гвишиани на голубом фоне, а надпись "Vogue" напечатали желтым цветом.

Всего читателям предложили выбрать из 3 разных вариантов майского выпуска. Об этом сообщили на странице издания в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Свинцовые небеса, разрушенные города и плач детей. Майский номер Vogue CS был подготовлен в сотрудничестве с командой Vogue Украина, печатная версия которого приостановлена из-за военных действий", – говорится в подписи к фото.

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Редакторы выразили свое восхищение мужчинам Украины и их женщинам, которые вынуждены были убегать от оккупации и нападения русских фашистов. Чтобы продемонстрировать свою солидарность, на одном из вариантов обложки, написали: "Живи, Украина".

"Впервые на обложке Vogue CS нет ни фотографии, ни рисунка. В знак солидарности с эмигрировавшими. В знак уважения к оставшимся", – добавили создатели глянца.

На второй опубликованной обложке призвали проявить эмпатию к украинцам и всеми силами помогать эмигрантам и дальше.

"Как выбрать между полетом для самосохранения, решительным героизмом или спокойным выживанием в чрезвычайных ситуациях. Нет ничего простого. Быстрые соображения могут ранить не меньше оружия, а нежелание выслушать может быть еще хуже, чем нежелание помочь", – добавили редакторы.

На третьей и последней обложке написали: "Как ты сейчас себя чувствуешь?" Читателям намекнули, что во время войны нет "правильных" и "неправильных" действий.

В условиях защиты от российских фашистов украинцам нужно как никогда объединиться ради общей цели и прислушиваться к чувствам друг друга. На передовой и в тылу, в бомбоубежище или за рубежом – все граждане Украины патриоты своего государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, польский Vogue разместил на обложке апрельского выпуска изображения украинки и голубя мира. Авторы дали возможность проявить себя украинским художникам.