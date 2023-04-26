Одяг – це не просто обов’язковий атрибут нашого життя. І навіть не тільки спосіб показати себе світу і підкреслити індивідуальність. Одяг – це перш за все інструмент, який – якщо використовувати його вміло – допоможе вам прибрати недоліки і підкреслити найкраще. Одяг, безумовно, не повинен додавати вам об’єму або віку. Через неправильно підібраний лук, багато жінок додають собі декілька років. Це неприпустимо, згодні? Пропоную розібрати речі, які можуть візуально збільшити ваш вік, щоб у майбутньому ви не одягали такі речі або ж правильно комбінували.

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Класичні костюми

Жінки полюбляють строгі класичні костюми, схожі на чоловічі. Зараз модні прямі та об’ємні моделі.

Але якщо ви обираєте для луку такий костюм, подбайте про аксесуари. Без аксесуарів і з невідповідним взуттям (сюди я відношу, наприклад, туфлі, що мають округлу форму в районі пальців) одяг одразу додасть до п’ятнадцяти років. Що ж робити, якщо ви фанат костюмів? Костюми також можуть виглядати сучасно та свіжо, я пропоную одягати класичний піджак с джинсами та лоферами, а класичні брюки – із кедами. Кежуал та спортивний стиль розбавляють класику та адаптують її до нашої сучасності.

Класика, вона така! Здається, що універсальна, а насправді з нею теж не треба експериментувати.

Старомодні сумки

Масивні сумки, які зроблені під певну епоху, мало з чим нормально виглядають.

Кажу чесно: вони можуть зіпсувати навіть образ, який ви збирали по крупинкам. Старомодні сумки, зазвичай, нагадують саквояжі, з якими ходили наші бабусі. Іноді на них ще наносять жахливі вишивки. І все це на основі неякісної тканини, яка виглядає так само. Щоб не прогадати з аксесуарами, обирайте мінімалістичні і лаконічні речі. З ними легко, не треба переживати про комбінацію.

Сукні із тонкого трикотажу

Тонкий трикотаж має дві проблеми, які додають нам віку.

По-перше, він не тримає форму. Через це трикотажні сукні не виглядають круто і виділяють всі можливі складочки на тілі, ну, ви мене зрозуміли. По-друге, така тканина дуже швидко кошлатиться, починає виглядати неохайно, дешево і надто просто.

Я ні в якому разі не маю на увазі, що трикотаж не повинен буде у вашому гардеробі. Але!

Купуйте речі, зроблені з щільної тканини, яка довго вам прослужить і не створить проблем по якості.

Шуба із натурального хутра

Беремо шубу з натурального хутра і додаємо ще яку-небудь блискучу масивну брошку на неї. Все, вітаю, ви ходячий приклад моветону і тепер виглядаєте як невдалий косплей на бабусю. Ці речі асоціюються з поважним віком і навряд чи вам вдасться комбінація з шубою, яка буде повністю сучасною. Вироби зі штучного хутра теж раджу обирати ретельно – можете розбавити свій гардероб моделлю, яка є трендовою та сучасною. Для тих жінок, що не мають емоційної прив’язки до шуб з хутра, пропоную носити силуетні пальта.

Вони супер жіночні.

Трикотажна шаль або платок

Такі штуки допускаються лише у тих випадках, коли ви берете участь у костюмованому святі.

Ці речі теж прийшли до нас з минулого. Коли жінка середнього віку одягає, наприклад, платок з трикотажу, вона одразу стає схожа на бабусю. Чому? Бо кожного дня ми бачимо людей похилого віку, які користуються саме цими аксесуарами. Вони так звикли, це нормально. Але ж пам’ятаєте, що у суспільстві трикотажна шаль має саме таку репутацію. Вона за замовчуванням додає років будь-кому.

Є багато доречніших варіантів зігрітися нам з вами.

Взуття із перфорацією

Взуття з дірочками час від часу з’являється на прилавках навіть досить поважних магазинів. Але ні, друзі, ми проходимо далі. Перфорація зіграє з вами злий жарт і додасть років десять лише за рахунок такого невдалого дизайну. Це не модно, не комфортно, нарешті, не гігієнічно. І так, взуття з дірочками, напевно, було у вашої бабусі, бо саме з тих часів вони і прийшли у сучасність.

Спідниця-годе

Спідниця-годе – це спідниця, яка поєдную у собі класику та… рюші. В свій час вона була у моді (і ніяк не вийде з неї), але проблема цієї спідниці в тому, що вона дуже псує фігуру. Стрункі жінки, одягаючи її, можуть зробити свої фігуру непропорційною. Ще менше ця спідниця підходить жінкам, які мають об’єм у стегнах. Ця спідниця зробить катастрофу там, де все було нормально і гарно.

Жабо

Рюші додають зайвого об’єму, закривають важливі для будь-якого образу плечі та шию. До того ж, жабо асоціюється з вчителькою або бібліотекаркою. Якщо ви хочете підкреслити плечі, то краще віддайте перевагу сучасним блузам та сукням з акцентом на плечах.

Недоречні прикраси

Пластик і біжутерія – лише для молодих дівчаток. Величезні червоні камені родом з Радянського союзу – для бабусь.

Ви мене зрозуміли.

Обирайте легкі, сучасні прикраси з благородних металів.

Болотні відтінки

Жінкам будь-якого віку я раджу уникати так званих болотних, оливкових, теплих відтінків, бо вони роблять обличчя блідим, а деякі люди у такому вбранні взагалі виглядають нездорово.