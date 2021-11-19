Свингер из Британии рассказала, сколько зарабатывает за секс с другими парами. Фото 18+

Свингер из Британии, известная в соцсетях для взрослых как Vista Wife, рассказала, что ее необычная "профессия" приносит ей приличную прибыль. Она заявила, что погасла все свои долги всего за пару месяцев работы.

29-летняя британка занимается сексом с парами, которые захотели попробовать что-то необычное в отношениях. Делает она это дома, пока ее дети сидят на уроках в школе. Daily Star пишет, что по началу девушка очень стеснялась заниматься подобными вещами, но потом начала получать "зарплату"...

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Vista Wife обрела свою популярность благодаря социальной платформе OnlyFans. Она работает практически также, как обычный Инстаграм: пользователи публикуют фотографии – другие на них подписываются и ставят лайки. Главное отличие в том, что весь контент платный, так что за снимки обнаженных блогеров нужно отдавать деньги.

"Я не миллионер из OnlyFans, я работаю на платформе всего три месяца, но я погасила все свои долги и зарабатываю десятки тысяч долларов ежемесячно. Когда ты получаешь деньги, начинаешь относиться к этому иначе. Более серьезно. Ты понимаешь, что это не просто демонстрация обнаженных частей тела, но и бизнес, который приносит исключительно хорошую прибыль", – рассказала британка таблоиду.

Сейчас девушка занимается с другими семьями сексом за деньги, рассказывает об этом на своей страничке в OnlyFans и делится откровенными фото с подписчиками, которые отдают ей за это свои средства. Казалось бы, легкому заработку свингерши можно только позавидовать, но она уверяет, что столкнулась с рядом трудностей на старте своей карьеры.

Девушка вспомнила, что сразу после регистрации на сайте она испытала "жуткий стыд". Из-за чего первое время ее постоянно посещали мысли бросить это занятие. А наличие семьи в этом вопросе только усугубляет ситуацию.

"Ты постоянно хочешь выключить OnlyFans, потому что боишься, что тебя увидит кто-то из членов семьи, друзья или просто знакомые. На старте ты не знаешь, как продвигать себя. Не понимаешь, что делать, чтобы привлечь хоть одного подписчика",– объяснила свингер.

OnlyFans, по словам Vista Wife, "не всегда пахнет розами", и порой приходится очень много работать. Например, чтобы не терять свою аудиторию необходимо постоянно отвечать на сообщения по телефону. Как и любым другим блогерам в соцсетях, нужно думать об уникальности своего контента и заботиться об имидже.

"Часто пользователи будут умолять вас о встрече, а это очень сильно утомляет", – поделилась британка.

Однако Vista Wife прошла через все это и сейчас ни о чем не жалеет. Ее поддерживает муж, а на своем TikTok-аккаунте она дает советы девушкам, которые боятся "изменить свою жизнь".

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